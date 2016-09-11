Алтайский телескоп измерит расстояние до Луны с точностью до миллиметра

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Телескоп Алтайского оптико-лазерного центра после модернизации сможет измерить расстояние до Луны с точностью в несколько миллиметров. Это будет сделано для того, чтобы внести поправки в российскую систему спутниковой навигации ГЛОНАСС, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора корпорации "Системы прецизионного приборостроения" Юрия Роя.

По его словам, специалистам не хватает информации для внесения поправок в ГЛОНАСС, так как гравитационное воздействие Луны влияет на космические аппараты. "Когда мы выходим на более высокую точность системы, нам нужно учитывать гравитационное воздействие Луны на спутники", - добавил Рой.

Он уточнил, что один из телескопов Алтайского центра модернизируют к 2019-2020 году. Именно в это время планируется начать точные измерения.

По словам собеседника агентства, измерения будут проводится с использованием уголковых отражателей на американских и советских космических аппаратах, которые находятся на Луне.

Рой рассказал, что специалисты точно знают, где стоят эти объекты на поверхности земного спутника, и будут измерять дальность между оптико-лазерным центром и ими. Уголковые отражатели также установлены на российском космическом аппарате "Луна-Глоб", который должен отправиться на Луну в ближайшие несколько лет.