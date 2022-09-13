Алтайский ученый открыл новый вид паука и назвал его в честь школьного друга

Алтайский учёный Александр Фомичёв открыл новый вид пауков. Открытие он сделал в долине реки Кизихи в Рубцовском районе, сообщает «КП-Алтай».

«Этот паук относится к семейству пауков-волков (Lycosidae). Он не плетёт ловчих сетей, его „кормят“ ноги. Новый вид достигает довольно крупных размеров — двух сантиметров в размахе ног», — рассказали в АГУ.

Паук ведёт ночной образ жизни и выходит на охоту в темноте.

Учёный назвал паука Pardosa ogudovi. Отмечается, что название он ему дал в честь школьного друга.

Во время своей поездки Фомичёв собирал пауков в нескольких районах края. Все образцы, кроме Pardosa ogudovi, науке ранее уже были известны.