АлтГТУ запускает уникальный выставочный проект «Кафедра 8»
Проект посвящён 20-летию кафедры изобразительного искусства и 80-летию технического университета
Кафедра изобразительного искусства института архитектуры и дизайна АлтГТУ открывает первую экспозицию уникального выставочного проекта «Кафедра 8». Презентация пройдёт 7 октября в 16:00 в галерее Universum института гуманитарных наук АГУ.
В день открытия любители искусства увидят лучшие и новые произведения живописи, графики и скульптуры членов Союза художников России, признанных мастеров, известных далеко за пределами Алтайского края. Свои работы представят, в том числе, сотрудники кафедры изобразительного искусства: профессор Сергей Прохоров, профессор Николай Зайков, доцент Михаил Кульгачев, а также члены Союза художников и Союза дизайнеров России, доценты Александр Шадурин и Валерий Немыкина.
Кроме того, впервые в истории проекта на выставке покажут работы известных художников, в разные годы работавших на кафедре, — Владимира и Эдуарда Добровольских, Юрия Гребенщикова, Натальи Акимовой, Елены Никитиной.
Выставочный проект «Кафедра 8» будет проходить на трёх экспозиционных площадках — в арт-галерее Щетининых, галерее Universum и выставочном зале института архитектуры и дизайна АлтГТУ. Проект продлится до декабря.
«Традиция творческих отчётов преподавателей и сотрудников кафедры, являющихся активными практикующими художниками, родилась в 2004 году, когда в залах Государственного художественного музея Алтайского края ими была организована выставка „Кафедра“. Успешный проект, на протяжении своей восемнадцатилетней истории экспонировавшийся в главных выставочных залах Алтайского края, Новосибирска и Рубцовска, вновь представит зрителям творчество преподавателей и сотрудников одной из ведущих художественных кафедр нашего региона», — отметили в пресс-службе АлтГТУ.