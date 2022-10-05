АлтГТУ запускает уникальный выставочный проект «Кафедра 8»

Кафедра изобразительного искусства института архитектуры и дизайна АлтГТУ открывает первую экспозицию уникального выставочного проекта «Кафедра 8». Презентация пройдёт 7 октября в 16:00 в галерее Universum института гуманитарных наук АГУ.

В день открытия любители искусства увидят лучшие и новые произведения живописи, графики и скульптуры членов Союза художников России, признанных мастеров, известных далеко за пределами Алтайского края. Свои работы представят, в том числе, сотрудники кафедры изобразительного искусства: профессор Сергей Прохоров, профессор Николай Зайков, доцент Михаил Кульгачев, а также члены Союза художников и Союза дизайнеров России, доценты Александр Шадурин и Валерий Немыкина.

Кроме того, впервые в истории проекта на выставке покажут работы известных художников, в разные годы работавших на кафедре, — Владимира и Эдуарда Добровольских, Юрия Гребенщикова, Натальи Акимовой, Елены Никитиной.

Выставочный проект «Кафедра 8» будет проходить на трёх экспозиционных площадках — в арт-галерее Щетининых, галерее Universum и выставочном зале института архитектуры и дизайна АлтГТУ. Проект продлится до декабря.