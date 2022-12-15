АлтГУ создал мощную образовательную экосистему для молодых медийщиков

На направление медиакоммуникаций можно поступить на бюджетной основе, учиться очно или заочно

15 декабря 2022, 12:35, ИА Амител

Фото: пресс-служба АлтГУ

АлтГУ уже пять лет реализует образовательную программу по подготовке специалистов в области медиакоммуникаций. Она построена на основе мирового опыта с участием экспертов-практиков digital-пространства. Программа позволяет готовить специалистов для творческой индустрии, которые сочетают управленческие, рекламистские, журналистские, продюсерские, дизайнерские, технологические навыки. Выпускники ставятся медиапродюсерами, digital-стратегами, блогерами, эсэмэмщиками, SEO-специалистами, бренд-менеджерами, UX-дизайнерами или архитекторами виртуального пространства.

«На момент запуска программы, в 2018 году, медиаиндустрия уже била рекорды по скорости трансформации и нуждалась в кадровом обновлении. Тогда мы предложили совершенно новую модель специалиста, который, с одной стороны, знает законы маркетинга, умело работает с технологиями рекламы и PR, понимает специфику цифрового пространства, а с другой — обладает гибкостью и способностью применять hard skills в условиях постоянно развивающейся среды», — объяснила руководитель образовательной программы «медиакоммуникации» АлтГУ Екатерина Валюлина.

Образовательная программа быстро попала в число приоритетных направлений подготовки вуза. Только в 2022 году 200 абитуриентов подали заявления на «медиа».

Направление медиакоммуникаций включает все образовательные ступени — бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. В 2022 году были зачислены первые студенты на магистерскую программу по профилю «медиапроизводство и медиааналитика» и программу аспирантуры по научной специальности «медиакоммуникации и журналистика». Важно, что на каждую из программ есть возможность поступить на бюджет.

В 2023 году по программе также открывают набор на заочный бакалавриат.

«Эту программу мы разработали для тех, кто уже является частью медиаиндустрии, но не имеет профильного высшего образования: блогеры, руководители и ведущие специалисты цифровых медиа, менеджеры региональных продюсерских и коммуникационных агентств и другие. Образовательная траектория интенсивная и позволяет самостоятельно формировать программу по выборным модулям. Такой подход позволит развивать собственные медиапроекты уже во время обучения», — подчеркнула Екатерина Валюлина.

Кстати, для развития собственных медиапроектов в 2022 году Институт гуманитарных наук создал медиакомьюнити МедиаHub, которое уже стало точкой притяжения креативных студентов АлтГУ. На площадке есть видеостудия последнего поколения, дроны, ультрасовременные фото- и видеокамеры, система записи подкастов и многое другое. Это позволяет всем студентам медийных направлений прокачивать медиаскилы.

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»