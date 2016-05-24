Американские ученые доказали, что добрые люди умнее злых

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Нейрофизиологи из Чикагского университета (США) выяснили, что добрые люди в большинстве своем умнее злых, передает портал Informing.

В эксперименте приняли участие более 200 добровольцев, которых разделили на группы. В итоге стало известно, что мозг у людей, которые менее склонны к спонтанным проявлениям агрессии, имеет несколько большие размеры, чем у участников, проявивших меньше склонности к добрым и альтруистическим поступкам.

На основании данной корреляции ученые сделали "осторожный вывод" о том, что размер головного мозга может быть напрямую связан с миролюбивым или же, наоборот, склочным характером человека.

В то же время кандидат медицинских наук Юрий Поляков заявил, что не стал бы делать подобные выводы на основании полученных данных. По его мнению, выводы чикагских ученых или не совсем верны, или ошибочна их интерпретация.

По словам ученого, американцы не пытались установить связь между размером мозга и интеллектом. Они исследовали связь между размером мозга и "плохим поведением", а затем расстройство уже связали с размером мозга.

У всех испытуемых с агрессивным поведением мозг оказывался меньше, чем у добрых людей.

"На каждое такое исследование было проведено другое исследование, которое тоже убедительно доказывало обратное. Но это не значит, что я готов оспорить их фактические данные", – добавил Поляков.

Также Поляков отметил, что попытка связать с размером мозга что-либо в человеческой психике пока не удавалась никому.