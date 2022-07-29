Учёные нашли на дне Атлантического океана отверстия, похожие на рукотворные

Учёные из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США нашли на дне Атлантического океана отверстия, которые очень похожи на рукотворные.

При изучении дна исследователи обратили внимание на упорядоченные отверстия. При этом неизвестно, кто и при каких обстоятельствах сделал их.

В комментариях под постами в социальных сетях люди стали размышлять на тему того, откуда могли появиться эти отверстия, но никакой реалистичной теории найти они не смогли.

Есть версия, что отверстия связаны с глубоководными гидротермальными источниками, которые формируются в тех районах морского дна, где из недр Земли поднимается магма.

При этом данную версию учёным нужно будет проверять.