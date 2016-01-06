Американские ученые выяснили, чем вреден мороз и чем полезен

После дождливого декабря январь радует жителей Алтайского края морозами под 30 градусов. Между тем, американские ученые сделали удивительное открытие: оказывается, что морозы могут быть полезны человеку, но могут и нанести ему вред.

Так, по утверждению ученых, мороз очищает кожу и улучшает цвет лица. Исследователи выяснили, что зимой в воздухе содержится кислорода на 30% больше чем летом. Поэтому гражданам рекомендованы долгие зимние прогулки. Особенно такие прогулки будут полезны людям с болезнями сердца и сосудов, сообщают Дни24.

Кроме того, холод убивает бактерии и вирусы.

Что касается вреда, который может нанести человеку мороз, то американские ученые заявляют, что сильный холод может повредить кожу человека, более того, есть вероятность отморозить конечности.

Если ходить в мороз с непокрытой головой, то начнут выпадать волосы.

Справиться с негативными последствиями мороза поможет правильная одежда. Обязательно следует выбирать удобную и многослойную одежду.

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Напомним, что в Алтайском крае ожидается небольшое потепление только на Рождество. Дальше вновь идет похолодание. Поэтому помните мамины заветы и обязательно носите шапки.