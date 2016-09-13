Американские ученые выяснили, что жир на животе полезен для организма

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Американские ученые после исследования свойств жировой ткани пришли к выводу, что жир на животе может быть полезен для организма, пишет портал "Петербургский дневник".

Ранее считалось, что у тех людей, у которых жир откладывается на ногах и ягодицах, есть преимущества перед теми, чьи внутренние органы окружены жиром. Но, как доказали ученые, это не совсем так. По мнению американцев, те, у кого жир скапливается на животе, гораздо меньше имеют шансов заболеть сахарным диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Во время исследования ученые пришли к выводу, что жир вокруг талии помогает организму бороться с вредоносными инфекциями и способствует быстрому заживлению тканей.