Американские уфологи заявили, что инопланетяне живут на Земле

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Уфологи из США заявили. что инопланетяне живут среди нас на Земле и постепенно готовят планету к колонизации, передает портал Informing.

Специалисты полагают, что пришельцы, которые сейчас находятся на Земле, ждут прибытия основной группы соплеменников, чтобы полностью захватить нашу планету и обосноваться здесь навсегда.

По мнению ученых, Земля будет играть вспомогательную роль в жизни иной цивилизации.

В данный момент уфологи всего мира заняты поиском инопланетян на Земле для подтверждения своей теории.

Одна из версий того, почему земляне все еще не встретили инопланетных существ, гласит, что наши органы внешнего восприятия "работают" в трехмерном измерении, а гости с других планет существуют в совершенно другом, например, в десятимерном.

Скептики же доказывают, что неземные представители не могут быть заинтересованы в оккупации Земли, поскольку по уровню развития и прогресса нам до инопланетян еще очень и очень далеко.