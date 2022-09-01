Инсайдер рассказал, каким будет следующий «народный» iPhone

Известный инсайдер Джон Проссер в подкасте Geared Up рассказал, каким будет «бюджетный» iPhone SE 4-го поколения.

По его данным, новинка полностью скопирует дизайн вышедшего в 2018 году iPhone XR.

Устройство получит безрамочный экран на 6,1 дюйма, датчик Face ID, мощный аккумулятор и одну основную камеру. При этом девайс укомплектуют новым процессором.

Презентовать iPhone SE 4-го поколения могут уже в следующем году.

iPhone XR / Фото: unsplash.com

На сегодня в магазинах доступен iPhone SE 3-го поколения, представленный в марте 2022 года. Он является копией iPhone 8, но при этом имеет чип Apple A15 Bionic, установленный также в iPhone 13 и 13 Pro.

Профильные издания отмечают, что спрос на последний SE довольно низкий из-за устаревшего дизайна, маленького экрана и низкой автономности.

У российских ретейлеров iPhone SE 3-го поколения сегодня можно купить по цене от 40 тысяч рублей. На «сером» рынке девайс стоит значительно дешевле — от 25 тысяч.

iPhone SE 3-го поколения / Кадр из видео / YouTube-канал Droider

7 сентября Apple проведёт презентацию, на которой покажет iPhone 14, новые Apple Watch и, вероятно, другие гаджеты.