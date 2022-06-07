Apple представила два новых MacBook и свежие операционные системы. Показываем главные анонсы WWDC 2022

Компания Apple в рамках презентации WWDC 2022 представила новое поколение MacBook Air и обновленный 13-дюймовый MacBook Pro. Работают новинки на свежем чипе M2, который мощнее предшественника на 18% по CPU и на 35% по GPU. Кроме того, состоялись анонсы и новых операционных систем: iOS 16, iPad OS 16, macOS 13 Ventura и WatchOS 9. Рассказываем обо всех новинках с прошедшего ивента компании из Купертино.

MacBook Air (2022)

Обновленный MacBook Air получил новый дизайн, который напоминает новые MacBook Pro, представленные в 2021 году: грани у компьютера теперь угловатые, а не клиновидные, а также появилась «челка» в экране, диагональ которого, к слову, теперь составляет 13,8 дюйма, а яркость — до 500 нит.

Толщина устройства — 11 мм при весе 1,22 кг. Ноутбук также укомплектовали двумя портами Thunderbolt, джеком для наушников и разъемом MagSafe с поддержкой быстрой зарядки. Автономность обещают до 18 часов в режиме проигрывания.

Также новый MacBook Air получил новую веб-камеру, новый блок зарядки с двумя USB-С-портам и обновленную аудиосистему из четырех динамиков с поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos. Активной системы охлаждения у лэптопа нет.

Представлена новинка в четырех цветах — серебристом, золотом, темно-сером и темно-синем. Продажи начинаются в июле по цене от 1199 долларов США. Сколько он будет стоить в России с учетом того, что Apple приостановила свою деятельность на территории РФ, пока неизвестно. Но цена явно будет выше 100 тысяч рублей.

MacBook Pro 13 (2022)

Новый 13-дюймовый MacBook Pro не получил каких-либо изменений во внешней части. Это все та же базовая модель в дизайн-коде 2016 года с активной системой охлаждения и тачбаром. Но компьютер при этом стало мощнее за счет процессора M2. Работают новинки на свежем чипе M2, который мощнее предшественника на 18% по CPU и на 35% по GPU.

Как и MacBook Air, свежий MacBook Pro работают на новом чипе M2. Он стал мощнее предшественника на 18% по CPU и на 35% по GPU — в общей сложности его мощность выросла примерно в полтора раза.

Цена на новую модель начинается от 1299 долларов. Старт продаж — в июле.

Что еще показала Apple на WWDC 2022

Большую часть презентации купертиновцы посвятили не «железным» новинкам, а операционным системам: iOS, WatchOS macOS и iPad OS. Расскажем о каждой из них.

iOS 16

iOS 16 получила обновленный экран блокировки (с настраиваемыми блоками, индикаторами и даже шрифтом для экранных часов), новые уведомления и баннеры, обновленный режим «Фокусирование» и множеством других мелких нововведений.

WatchOS 9

В WatchOS 9 разработчики добавили несколько новых циферблатов, новые алгоритмы, более точно фиксирующие активность пользователя, а также режим челленджей для любителей посоревноваться друг с другом.

Кроме того, в носимых гаджетах Apple с обновлением появится возможность отслеживать фазы сна, более точно следить за пульсом и вести учет принимаемых лекарственных препаратов.

macOS 13 Ventura

На презентации также показали и новую macOS Ventura. Здесь разработчики добавили режим управления приложениями Stage Manager, который позволяет лучше фокусироваться на текущем приложении и быстрее переходить к другим программам, улучшили поиск Spotlight, ускорили браузер Safari, внедрили систему управления паролями Passkeys, которая должна стать заменой авторизации через Face ID или Touch ID, а также прокачали приложение «Почта», в котором можно будет отменять отправки писем и запланированную рассылку.

iPadOS 16

В iPadOS 16 появился новый режим Collaboration для совместной работы над документами в планшетах Apple. Также с обновлением на планшеты вышло полноэкранное приложение «Погода». Прокачали разработчики и ряд встроенных приложений — например, «Файлы» и Pages.

Появился Stage Manager, который упростит работу с окнами — реализована эта функция как и в macOS 13.

iPadOS 16 также получила «референсный режим» дисплея для работы с графикой, в том числе когда iPad используется как второй монитор.

Кроме того, благодаря технологии Metal 3 в новой системе iPad стали лучше приспособлены для игр. Для расширения игровых возможностей также улучшили приложение Game Center — оно теперь поддерживает профили разных пользователей.

Когда выйдут новые системы

iOS 16, WatchOS 9, macOS 13 Ventura и iPadOS 16 уже доступны для разработчиков. Публичные бета-версии выйдут в июле, а полноценный релиз каждой системы состоится осенью.