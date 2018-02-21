Астрономы пообещали москвичам редкое явление – "голубую Луну"

Жители Москвы в марте смогут наблюдать в небе уникальнейшее астрономическое явление, которое называется "голубая Луна". Об этом пишет РИА "Новости".

"Голубая Луна" - это образное название двух полнолуний в течение одного месяца. Выражение эквивалентно нашему "после дождичка в четверг". То есть цвет Луна все-таки не поменяет, как это было недавно, в случае с "кровавой" Луной", - рассказали специалисты московского планетария.

Между тем полнолуние будут ждать 2 и 31 марта. Такое можно увидеть только один раз в несколько лет. Это происходит потому, что лунный месяц короче земного. Спустя какое-то время набегают "лишние" сутки, и жители Земли могут видеть не 12, а 13 полнолуний в год.