Астрономы рассказали, как может выглядеть инопланетная жизнь

Группа исследователей из Калифорнийского университета в Риверсайде изучила предполагаемых обитателей древней Земли, чтобы определить, как может выглядеть простая жизнь на других планетах. Как сообщает «Хайтек», ранние формы жизни на Земле существовали в условиях низкого содержания кислорода в атмосфере, из-за чего солнечный свет был единственной формой энергии.

Сейчас астрономы ищут внеземную жизнь, изучая атмосферы планет. Конкретные молекулы могут быть биомаркерами, но чтобы знать все возможные признаки жизни, нужно понять, какой была Земля, когда жизнь только формировалась.

Задолго до развития фотосинтеза разные формы жизни использовали солнечный свет с помощью белков родопсинов — для улавливания солнечной энергии. Это был более простой способ использования энергии Солнца по сравнению с фотосинтезом.

Отслеживая, как эволюционировали родопсины, авторы статьи построили генеалогическое древо этих белков. Они смогли реконструировать родопсины возрастом от 2,5 до 4 млрд лет.

Исследователи обнаружили различия между древними и современными родопсинами. Так, древние родопсины поглощали в основном синий и зеленый свет, в то время как современные представители — синий, зеленый, желтый и оранжевый.

Исследователи полагают, что если древние родопсины поглощали синий и зеленый свет, а не желтый и оранжевый, это означает, что жизнь тогда существовала на глубине нескольких метров в толще воды. Вода защищала их от резкого ультрафиолетового излучения на поверхности воды. Информация позволит понять ниши, в которых могла сохраниться древняя жизнь, чтобы позднее найти древние породы, в кот

Информация о том, как существовала ранняя жизнь на Земле, содержится в геологии. Ученые регулярно исследуют древние породы, чтобы понять, как выживала и развивалась ранняя жизнь.