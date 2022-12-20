НОВОСТИНаука

Барнаульские школьники сделали маскировочную сетку для бойцов СВО

А также отправили «теплушки» и 130 пар вязаных носков

20 декабря 2022, 10:00, Никита Черников

Фото: Telegram-канал «Образование Барнаул»
Фото: Telegram-канал «Образование Барнаул»

Барнаульские школьники помогают участникам спецоперации, сообщает Telegram-канал «ZOV Алтая».

Так, учащиеся 2-7 классов лицея № 73 за день сделали маскировочную сеть и передали её на передовую. А ученики школы № 125 неделю делали для солдат «теплушки» — специальные свечи, с помощью которых можно согреться и приготовить еду.

Кроме того, дети и педагоги передали бойцам больше 130 пар вязаных носков, написали 140 писем с рисунками, тёплыми словами и поздравлениями с наступающим Новым годом.

«Дети надеются, что их подарки порадуют солдат, согреют тела и души бойцов», — говорится в сообщении.

Комментарии 6

  • Им надо учится, чтобы оборудование, которое со спутников наводит, делать уметь
    20 декабря, Гость   Ответить
  • А дети крепостных они должны уметь себе носки вязать , пусть к рабству готовятся с детства
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Печально ...
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Им надо учится - излишества. Трудовое воспитание, Закон Божий, разговоры о главном и физкультура. И хватит.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Когда ракеты со спутников наводят, физра не помогает
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Это вместо математики, русского и литературы? В школу, вроде как, не за этим вообще ходят
    21 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров