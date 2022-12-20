Барнаульские школьники сделали маскировочную сетку для бойцов СВО

А также отправили «теплушки» и 130 пар вязаных носков

20 декабря 2022, 10:00, Никита Черников

Фото: Telegram-канал «Образование Барнаул»

Барнаульские школьники помогают участникам спецоперации, сообщает Telegram-канал «ZOV Алтая».

Так, учащиеся 2-7 классов лицея № 73 за день сделали маскировочную сеть и передали её на передовую. А ученики школы № 125 неделю делали для солдат «теплушки» — специальные свечи, с помощью которых можно согреться и приготовить еду.

Кроме того, дети и педагоги передали бойцам больше 130 пар вязаных носков, написали 140 писем с рисунками, тёплыми словами и поздравлениями с наступающим Новым годом.