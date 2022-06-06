Более 1200 выпускников напишут ЕГЭ по истории и физике в Барнауле

В Барнауле 6 июня 592 человека напишут ЕГЭ по физике, ещё 652 учащихся — по истории, сообщили в мэрии.

Сдача экзаменов организована на 11 площадках. Во избежание скопления участники приходят на экзамены по заранее составленным графикам.

На входе они проходят термометрию и обрабатывают руки. Также в каждом пункте дежурит медик.

Следующий экзамен состоится 9 июня — учащиеся будут сдавать обществознание.

Ранее сообщалось, что в российских школах в начальных классах с 1 сентября начнут проводить историческое просвещение.