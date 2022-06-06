Более 1200 выпускников напишут ЕГЭ по истории и физике в Барнауле
Следующий экзамен состоится 9 июня — учащиеся будут сдавать обществознание
6 июня 2022, 10:45, Никита Черников
В Барнауле 6 июня 592 человека напишут ЕГЭ по физике, ещё 652 учащихся — по истории, сообщили в мэрии.
Сдача экзаменов организована на 11 площадках. Во избежание скопления участники приходят на экзамены по заранее составленным графикам.
На входе они проходят термометрию и обрабатывают руки. Также в каждом пункте дежурит медик.
Следующий экзамен состоится 9 июня — учащиеся будут сдавать обществознание.
Ранее сообщалось, что в российских школах в начальных классах с 1 сентября начнут проводить историческое просвещение.
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