Более 2 тысяч барнаульских школьников напишут ЕГЭ по обществознанию 9 июня
Сдача экзаменов организована на 12 площадках
9 июня 2022, 11:01, Никита Черников
В Барнауле 9 июня 2076 школьников сдадут ЕГЭ по обществознанию, сообщили в мэрии.
Сдача экзаменов организована на 12 площадках. Во избежание скопления участники приходят на экзамены по заранее составленным графикам.
На входе они проходят термометрию и обрабатывают руки. Также в каждом пункте дежурит медик.
Следующие экзамены состоятся 14 июня — бывшие школьники будут сдавать биологию и письменную часть по иностранным языкам.
Ранее сообщалось, что два алтайских вуза вошли в сотню лучших в России.
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