Более 2 тысяч барнаульских школьников напишут ЕГЭ по обществознанию 9 июня

В Барнауле 9 июня 2076 школьников сдадут ЕГЭ по обществознанию, сообщили в мэрии.

Сдача экзаменов организована на 12 площадках. Во избежание скопления участники приходят на экзамены по заранее составленным графикам.

На входе они проходят термометрию и обрабатывают руки. Также в каждом пункте дежурит медик.

Следующие экзамены состоятся 14 июня — бывшие школьники будут сдавать биологию и письменную часть по иностранным языкам.

Ранее сообщалось, что два алтайских вуза вошли в сотню лучших в России.