Более 280 тысяч учеников сядут за парты 1 сентября на Алтае

В Алтайском крае 1 сентября в школы придут больше 280 тысяч учеников, в том числе почти 30 тысяч первоклассников, 10 160 из которых будут учиться в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Там добавили, что в настоящее время в крае строят 11 школ на 3910 учеников.

Две из них откроются уже в скором времени: в Новоалтайске (работы на объекте завершены на 90%) и в селе Заводском Троицкого района (её уже достроили).

Новая школа в Новоалтайске / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

В Заводском школа рассчитана на 140 учеников и имеет 11 учебных кабинетов, столовую и актовый зал на 70 и 108 мест соответственно, а также библиотеку с читальным залом и спортзал с душевыми и раздевалками.

Учреждение укомплектовали мебелью, учебным и технологическим оборудованием на 95%. До конца сентября ожидается поставка дополнительных парт, интерактивных панелей и моноблоков.

Новая школа в Заводском / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

«Оформление ввода объекта в эксплуатацию и получение лицензии на осуществление образовательной деятельности планируется осенью текущего года», — подчеркнули в правительстве.