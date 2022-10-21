Что за фестиваль науки проводит АлтГТУ и почему он заинтересует автомобилистов и любителей лимонадов

Традиционный фестиваль науки «NAUKA 0+. Создавая будущее» пройдёт 22 октября 2022 года в АлтГТУ. В программе — деловые игры и викторины, тест-драйвы и батлы роботов, творческие интерактивные занятия и мастер-классы с демонстрацией оборудования, выставки и научные шоу. Всего в этом году «Политех» организует 53 интерактивные площадки.

В мероприятиях задействованы все учебные корпуса и научно-технические лаборатории вуза. Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта предложит провести диагностику автомобиля и дорог. Факультет специальных технологий приглашает на эксперименты по физике и химии. Энергетики проведут опыты с электромагнитными полями, айтишники покажут последние разработки. В институте биотехнологии, пищевой и химической инженерии научат готовить лимонады и определять качество косметики.

Все желающие смогут пообщаться с профессорами, задать им вопросы из разных областей.

Вход на фестиваль свободный.

Полную программу мероприятия можно посмотреть здесь.