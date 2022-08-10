Больше 100 студентов не смогут заселиться в общежитие алтайского колледжа к 1 сентября

В Барнауле студентов Алтайского промышленно-экономического колледжа (АПЭК) выселили из общежития из-за начавшегося ремонта, пишет «В курсе 22» со ссылкой на одного из студентов.

Учащийся рассказал, что ещё в июне проживающим в общежитии сообщили, что в связи с ремонтными работами все должны съехать на период с 1 июля по 1 ноября. Руководство колледжа при этом, по его словам, обещало предоставить места в общежитии другого заведения, но так этого и не сделало и якобы не сделает.

Ситуацию уже прокомментировали в учебном заведении. Там подтвердили, что в Алтайском крае сейчас проходит капитальный ремонт общежитий учреждений среднего профобразования, и АПЭК — в их числе.

«В связи с длительностью конкурсных процедур, к сожалению, сдвинулся график проведения ремонтных работ, кроме того, администрация колледжа столкнулась, как и многие предприятия и учреждения, с удорожанием строительных материалов и определение подрядчика после первого конкурса не представилось возможным. Сегодня ремонты ведутся по плану, в октябре студенты смогут въехать в обновлённое общежитие, соответствующее всем нормам и требованиям», — рассказали в колледже.

Также добавили, что в общей сложности в общежитии нуждаются 134 человека, в том числе сироты, дети из многодетных семей и дети, оставшиеся без попечения родителей. 63 из них уже решили жилищный вопрос, а 71 студенту выделили места в общежитиях пяти образовательных организаций города.