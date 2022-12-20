Бонусы при поступлении: АлтГУ рассказал, какие преимущества получат абитуриенты вуза в 2023 году

Алтайский государственный университет — первый и единственный вуз региона, который вошёл в программу академического лидерства России «Приоритет 2030». Благодаря этому абитуриенты вуза получат дополнительные бонусы в 2023 году. В приёмной комиссии университета рассказали, какие именно.

Больше бюджетных мест

Алтайский государственный университет остаётся лидером среди вузов Алтайского края по числу бюджетных мест. Благодаря поддержке Министерства образования и науки, летом 2023 года вуз готов принять 2919 абитуриентов на бюджет на разные направления обучения.

В АлтГУ также сообщили, что университетский приоритет получили сразу несколько портфелей образовательных программ. Среди них цифровые, естественно-научные, инженерные и ряд гуманитарных направлений подготовки. А бюджетные места открыты на каждой образовательной ступени.

Индивидуальная учебная программа

Алтайский госуниверситет внедрил индивидуальные траектории обучения для образовательных программ всех уровней. Это значит, что студент теперь может самостоятельно формировать учебную программу, выбирая дисциплины и форматы обучения. В вузе считают, что такой подход даст возможность каждому студенту овладеть гибкими компетенциями и выбрать уникальный набор наиболее ценных для себя навыков и умений. В результате получится уникальный специалист, не имеющий аналогов на конкурентном рынке труда.

Международное сотрудничество

Алтайский госуниверситет реализует программы международного обмена и стажировок. Их участниками только за 2022 год стали более 300 студентов.

В 2022 году АлтГУ открыл программы международной магистратуры. Сюда вошли треки, разработанные университетом совместно с ведущими вузами Центральной Азии в рамках проекта «Большой Алтай». Это уникальные магистерские программы России, которые позволяют студентам изучить межкультурную специфику Центральной Азии в сфере бизнеса, правового регулирования, медиакоммуникаций, межконфессиональных отношений и открывают для них глобальные перспективы на международном рынке.

Новости

Наука и образование Реклама, химия и IT: колледж АлтГУ запускает три новых направления обучения

Материальная поддержка студентов

Студенты АлтГУ получают льготные выплаты и стипендии разных уровней. Некоторые из них превышают средний размер заработной платы в регионе. Так, размер стипендии победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников составит 35 тыс. рублей, а 100-балльники могут рассчитывать на стипендию не менее 10 тыс. рублей.

Мегастипендии получают и студенты старших курсов, которые активно реализуют свой творческий и научный потенциал в научно-исследовательской, общественной или спортивной деятельности вуза.

Престиж среди работодателей

Иметь диплом АлтГУ — это престижно. В 2021 году Алтайский государственный университет стал единственным вузом региона — участником государственной программы поддержки университетов Российской Федерации. То есть АлтГУ присоединился к группе университетов-лидеров в создании новых научных знаний, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику.

Новости

Наука и образование Приоритет на «цифру»: АлтГУ объявил об увеличении бюджетных мест на цифровые направления

АлтГУ — центр развития молодёжи

Вуз поддерживает и помогает развивать творческие и спортивные объединения. Например, сегодня, помимо традиционных вокальных и хореографических студий, спортивных секций и бизнес-инкубаторов, на площадке вуза разворачивается медиадвижение. Институт гуманитарных наук стал центром медиаразвития талантливых студентов. Здесь сформировали медиасообщество «Медиахаб» с современным оборудованием, что позволяет студентам пробовать себя в роли блогеров, дизайнеров, видеографов или SMM-специалистов.

Когда подавать документы?

Приём документов на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры Алтайский государственный университет открывает 20 июня 2023 года.

А подробнее узнать о поступлении в университет можно на официальном сайте «Абитуриент АГУ» или по телефону приёмной комиссии +7 (3852) 291-222.

Новости

Наука и образование Как поступить в АлтГУ в 2023 году и какие там новые правила приёма

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»