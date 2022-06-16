Браузер Internet Explorer ушёл «на покой»

Microsoft прекратила поддержку браузера Internet Explorer с 15 июня, сообщается на сайте компании.

Отныне пользователей Internet Explorer система будет перенаправлять в современный браузер Microsoft Edge. В нём при необходимости можно будет запускать старые сайты в режиме IE.

Мера не затрагивает только корпоративную версию Windows 10 LTSC — на этой ОС Internet Explorer продолжат поддерживать.

Первая версия Internet Explorer вышла 16 августа 1995 года для Windows 95. Последняя на сегодняшний день версия этого браузера — одиннадцатая. Её релиз состоялся в 2013-м вместе с Windows 8.1.

Браузер Edge появился в 2015 году, а его полноценный релиз состоялся в январе 2020 года.