Центр притяжения талантов: какие образовательные программы предлагает Институт гуманитарных наук АлтГУ

В вузе проводят обучение для любого возраста и уровня подготовки: от курсов для дошкольников до международных программ аспирантуры

21 декабря 2022, 15:01, ИА Амител

Фото: пресс-служба АлтГУ

Институт гуманитарных наук АлтГУ предлагает все образовательные форматы: бакалавриат, магистратура, аспирантура, программы дополнительного профессионального образования.

Так, в блоке высшего образования предусмотрено 67 образовательных программ. 28 из них — программы бакалавриата, 23 — направления подготовки магистратуры, 13 программ ведут набор аспирантов и 3 образовательные программы специалитета. Поступить можно в том числе и на бюджетной основе. Число бюджетных мест в 2023 году увеличится до 600.

Приоритетом креативных направлений бакалавриата у абитуриентов 2022 года стали пять программ: «дизайн», «лингвистика», «психология», «реклама и связи с общественностью» и «психолого-педагогическое образование».

В магистратуре лидером стали программы: «прикладная информатика», «социология» и «история искусств» с профилем «этнокультурология тюркского мира: арт-практики и креативные индустрии». Последняя — программа международной магистратуры «Большого Алтая», которая была открыта в 2021 году при поддержке Миннауки и образования РФ. Здесь готовят прогрессивных специалистов для крупного рынка российско-азиатских отношений.

«Сегодня в сфере креативных индустрий есть запрос на уникальных специалистов, которые способны генерировать интеллектуальные, творческие, медийные продукты и предлагать прорывные решения для современной экономики. Институт гуманитарных наук создал такие образовательные программы, которые, с одной стороны, дают возможность получить фундаментальное образование, с другой — направлены на развитие креативных и цифровых компетенций», — отметила директор института гуманитарных наук АлтГУ Лариса Нехвядович.

Более того, институт стал центром притяжения талантов региона. Здесь создали академию креативного образования Universum, которая позволяет представителям технической или естественно-научной специализации получить необходимый набор компетенций в области креативных индустрий по программам ДПО.

«Это позволяет выйти на качественно новый уровень образования, который значительно усиливает конкурентоспособность выпускника, а также экономику — не только региона, но и страны», — добавила Лариса Нехвядович.

Академия креативного образования Universum сегодня предлагает три уровня обучения. Первый — kids, это образовательные продукты для креативного развития детей 4-6 лет. Следующий — junior, здесь можно прокачать навыки детям и подросткам 7-17 лет. Третий — open, включает уникальные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, которые помогают непрерывно совершенствовать профессиональные компетенции в сфере креативных индустрий.

Напомним, приёмная кампания 2023 года стартует 20 июня. Однако получить консультацию по вопросам поступления и подробнее узнать о направлениях подготовки можно уже сейчас. Телефон приёмной комиссии: +7 (3852) 291-222.



Получить консультацию по услугам академии креативного образования Universum можно по телефону: +7 (3852) 296-639.

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»

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