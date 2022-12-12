Делегация АлтГПУ ведёт занятия в российско-таджикских школах

Делегация АлтГПУ уехала в Республику Таджикистан в целях методического сопровождения российско-таджикских школ. В состав делегации вошли специалисты по организации внеурочной деятельности, педагоги, психологи, технологи, филологи, лингвисты, математики и правоведы — всего 26 человек.

Специалисты проводят курсы по нескольким предметам, а также организуют методические школы для учителей. Всего АлтГПУ сопровождает пять совместных общеобразовательных учреждений, открытых в сентябре 2022 года в городах Душанбе, Куляб, Бохтар, Турсузаде, Худжанд. Значительная часть работы проходит на базе Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки (Душанбе).

Также в задачи преподавателей входит проведение открытых лекций, методических семинаров, встреч с преподавателями и студентами Бохтарского государственного университета и Худжандского государственного университета (у ФГБОУ ВО «АлтГПУ» и этих вузов подписаны соглашения о сотрудничестве). Цель мероприятий — продвижение русского языка в Республике Таджикистан.