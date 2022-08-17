Демидов открыл заводы на Алтае не из-за меди, а чтобы стать дворянином и покупать крестьян

Всего через четыре года — в 2026-м— исполнится 300 лет алтайской промышленности. В 1726 году уральский заводчик Акинфий Демидов получил берг-привилегию — разрешение на разработку медных месторождений в окрестностях нынешней Колывани. Уже на будущий год построили первый завод.

К сожалению, сегодня о приближающемся юбилее мало кто знает. Amic.ru поговорил с барнаульским историком, научным сотрудником лаборатории исторического краеведения АлтГПУ Вадимом Бородаевым о том, как и почему началась разработка и плавка алтайских руд и что это дало России.

Когда на Алтае нашли медную руду?

До начала XVIII века на юге Сибири, на Алтае, обитали кочевники — подданные Джунгарии, государства западных монголов-ойратов. Русские с большим трудом проникали на эту территорию, потому что кочевники считали её своей землёй и были готовы проявить патриотические чувства. Но джунгарский правитель не хотел конфликтов с Россией и отозвал к себе теленгитов, кочевавших в Кулундинской степи. К 1719 году территория современного Алтайского края между Обью и Иртышом опустела.

В 1719 году прибывшая из Томского уезда по берегу Оби, а затем по Алею экспедиция крестьянина-промысловика Степана Григорьевича Костылева нашла руды в окрестностях нынешней Колывани. В древности их разрабатывали открытым способом, так что остались ямы, карьеры, разносы. На отвалах было немало позеленевшей от времени медной руды, она была хорошо видна.

Найденная руда в 1720 году была доставлена в Москву и проплавлена в берг-коллегии — горном ведомстве Российской империи — и там выяснилось, что в образцах очень много меди.

Вместе с экспедицией Костылева освободившиеся от кочевников земли обследовали и люди уральского заводчика Никиты Демидова. У него оказались такие же образцы медной руды.

Почему Демидовы не интересовались медью и что изменилось после смерти Никиты?

Никита Демидов занимался чёрной металлургией, поэтому медь его мало интересовала. К тому же от Урала до Алтая было очень далеко. Но в 1725 году Никита умер и его дело перешло старшему сыну — Акинфию. В том же году умер император Пётр I.

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«Ситуация резко изменилась в 1725 году после смерти Никиты Демидова. Его наследником стал сын — Акинфий Никитич. Он помогал отцу, был его правой рукой, фактически, заведовал всеми уральскими заводами Демидовых, — рассказывает научный сотрудник лаборатории исторического краеведения АлтГПУ Вадим Бородаев. — Для того чтобы обеспечить заводы рабочей силой, нужно было покупать крепостных. Россия была сословным государством: покупать крепостных могли только дворяне, а Демидовы были простолюдинами.

На покупку Никитой целых деревень власти закрывали глаза, потому что он был близким человеком к Петру I. Их отношения начались, когда Пётр ещё фактически ребёнком создал свой потешный Преображенский полк. Будущий царь выписал из Тулы кузнеца для починки ружей, этим кузнецом оказался Никита Демидов.

Но Пётр I и Никита Демидов умерли в один год. У Акинфия Демидова не было таких связей при дворе, как у отца. Поэтому, не будучи дворянином, он не имел законных прав владеть крестьянами".

Как Акинфий Демидов получил дворянство и берг-привилегию?

Герб рода Демидовых. Пожалован 24 марта 1726 г. / Фото: C00

«Я думаю, для Акинфия первично было дворянство, потому что общественный статус в России важнее капитала. Демидов пишет заявку на разработку алтайских месторождений в Сибирское горное начальство в Екатеринбурге, берёт образцы руд, которые доставляли его крестьяне, и с ними в январе 1726 года едет в столицу. Руду Акинфий несёт не в горное ведомство — берг-коллегию, а императрице Екатерине I, добившись её аудиенции. Помощь в этом Акинфию оказал Александр Меньшиков, человек в то время очень влиятельный», — рассказывает Вадим Бородаев.

Акинфий Демидов рассказал Екатерине об отце, его заслугах по созданию металлургической промышленности на Урале, о том, что люди Демидовых нашли медную руду для России и о том, что Пётр I обещал Никите дворянство. Акинфий просил разрешить ему, с одной стороны, разрабатывать новые месторождения на Алтае, а с другой — выдать ему и братьям дворянский диплом. И уже после этого руда была передана в берг-коллегию на опробование.

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Плавка руды показала, что она действительно медная. 16 (27) февраля 1726 года Акинфий Демидов получает разрешение — берг-привилегию — на разработку алтайских месторождений в окрестностях нынешней Колывани Курьинского района. Это подтверждено архивными документами. А в марте императрица подписывает дворянский диплом.

Алтайские руды стали ключом, который позволил Демидову попасть к императрице. Но после этой встречи у него возникли обязательства вкладывать деньги и начинать разработку этих месторождений. Это была своего рода авантюра, задача со многими неизвестными: Алтай находился далеко от Урала, месторождения были не разведаны, располагались в пограничном районе, а вокруг на три дня пути не имелось ни одной русской деревни — риск потерять вложенные деньги был очень велик. Только впоследствии оказалось, что это прибыльное дело.

Когда на Алтае начали плавить медь и серебро?

Российская Сибирь и Ойратское государство к началу 1720-х годов. Карта из книги В.Б. Бородаева и А.В. Контева «Формирование российской границы в Иртышско-Енисейском междуречье в 1620-1720 гг.».

Ещё находясь в Петербурге, Демидов написал в Невьянск приказчику послать людей на Алтай, чтобы провести разведку месторождений. Была направлена небольшая экспедиция, меньше десяти человек. Таким образом, 1726 год стал началом промышленного освоения Алтая.

В это же время, когда в столице проплавили привезённую Демидовым руду, оказалось, что в одном из образцов содержится свинец. Мастер Иван Шлаттер пошёл дальше и выяснил, что в свинце есть небольшая доля серебра.

В 1727 году на речке Колыванке (сейчас она называется Локтевка) началось строительство плавильных печей. В исторической литературе это первое демидовское предприятие названо Колыванским ручным заводом, поскольку воздух в печи подавался вручную, как в кузнице. Много меди таким способом выплавить было невозможно.

Необходимо было ставить завод как на Урале — с плотиной и гидросиловыми установками. Но Колыванка — речка очень мелкая.

Заводоуправляющий Никифор Клеопин, которого на Алтай прислало уральское горное начальство, верно определил, что водных запасов Колыванки для круглогодичной работы металлургического предприятия не хватит. Весной 1728 года он выбрал новое место для строительства завода — на речке Белой. Рядом с ней нашли рудник и назвали его Воскресенский. Такое же имя получил первоначально и новый завод. Вскоре горное начальство стало называть его Колывано-Воскресенским. Это название использовалось до начала XIХ века.

Для получения чистой меди требовалось провести несколько плавок, значит, нужно было иметь достаточное количество древесного угля, а проблемой Колывани была нехватка леса.

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Довольно быстро пришли к пониманию, что нужно строить новый завод — там, где много леса. Сначала выбрали устье речки Бобровки на правом берегу Оби, но оказалось, что там нельзя поставить плотину, из-за того что место низкое. И тогда остановились на устье Барнаулки. От идеи сплавлять руду к новому заводу на Оби вскоре отказались — оказалось, что проще возить на подводах.

Барнаульский медеплавильный завод начали строить в 1739 году. В 1744 году он дал первый металл.

В 1745 году Акинфий Демидов скончался, и императрица Елизавета забрала его алтайские заводы в казну. К тому времени на них уже научились из меди выплавлять серебро.

Что значило алтайское серебро для России?

Рака Александра Невского / Фото: C00

150 лет серебро увозили с Алтая на Петербургский монетный двор. Денежная система в России XVIII-XIX столетий основывалась на чеканке монет из серебра. Финансовая устойчивость государства в течение полутора столетий поддерживалась стабильными поступлениями алтайского серебра. Каждую зиму из Барнаула в столицу отправлялся «серебряный караван» — вереница саней, гружённых драгоценным металлом. В год на алтайских заводах выплавляли около 16 тонн серебра. В общероссийской добыче этого драгоценного металла доля наших предприятий преобладала. Алтайское серебро имело небольшую примесь золота, но его извлекали на Петербургском монетном дворе — на Барнаульском заводе для этого не было технологии.

Драгоценный металл, выплавлявшийся из алтайских руд, использовался не только для изготовления российской монеты. Из алтайского серебра в 1750-е годы была сделана 90-пудовая рака для мощей Александра Невского, которая сейчас хранится в Эрмитаже. Кроме того, из нашего серебра чеканились медали и изготавливались украшения. Из этого драгоценного металла выполнены короны российских императоров. Алтайское серебро на протяжении полутора веков было основным источником доходов русских монархов.

Дмитрий Негреев