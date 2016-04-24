Депрессию во время гриппа вызывает белок, борющийся с болезнью – ученые

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Немецкие ученые выяснили, почему человек во время заболевания гриппом склонен к депрессии.

Как сообщает svopi.ru, согласно выводам специалистов из клиники университета Фрайбурга, большую роль в изменении настроения человека играет белок CSCL10, который участвует в борьбе организма с болезнью.

Данный белок контролирует защиту организма от вирусов. Он влияет на части мозга, отвечающие за настроение человека. Кроме того, данное вещество ингибирует нейроны в гиппокампе, что влияет на память и общее психологическое состояние человека.

Отмечается, что CSCL10 также участвует в борьбе против гепатита С и некоторых видов рака, что также может вызвать депрессию у страдающих от этих недугов людей.