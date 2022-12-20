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«Дети вырастают несамостоятельными». Что говорят алтайские учителя о введении трудового воспитания в школах

Педагоги поддерживают инициативу властей о намерении привлекать учащихся к труду с разрешения родителей

20 декабря 2022, 08:45, Никита Черников

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Учителя из Алтайского края и Республики Алтай высказались на тему планов российских властей ввести трудовое воспитание в школах. Их слова приводит «Учительская газета».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов подготовить законодательную инициативу трудового воспитания и участия ребёнка в этом в школе. И глава комитета по просвещению Ольга Казакова предложила изменить в законе норму о запрете привлечения школьников к труду, разрешив привлекать детей к нему с позволения родителей.

В разговоре с изданием учитель русского языка и литературы, а также замдиректора по воспитательной работе Тумановской средней школы имени Паршина Алтайского края Кирилл Пушкарев поддержал эту идею. Педагог выразил мнение, что «в некоторых семьях детей намеренно ограждают от выполнения каких-либо трудовых поручений».

«В результате дети вырастают несамостоятельными и не способными к элементарному самообслуживанию. Поэтому бытовой труд в школе не менее важен, чем общественно полезный. Нужно чтобы эту актуальность видели, а главное — понимали родители и вместе со школой были субъектом этого вида воспитательной работы. С помощью трудового воспитания можно сформировать более крепкие связи в коллективе, развить самостоятельность детей, их личную и групповую ответственность, инициативу. Моё мнение однозначное: систему трудового воспитания в школах надо восстанавливать — вспомнить советский опыт», — рассказал он.

Учительница русского языка и литературы Республиканского классического лицея в Горном Алтае Валентина Курусканова также считает, что трудовое воспитание «крайне важно для формирования полноценной во всех смыслах личности». По её мнению, очевидно, что «современные дети во многом приспособленцы, не способные даже навести порядок в своей комнате».

«Мне повезло, мои ученики совершенно не против принимать участие (с письменного разрешения родителей, конечно) в генеральной уборке кабинета. Если едем на турбазу, они готовят, наводят порядок на кухне, прибирают после себя. И это здорово!» — отметила Валентина Курусканова.

Комментарии 92

  • Современная школа это не про знания
    20 декабря, Гость   Ответить
  • В нашей школе в позднесоветское время, вопреки шуткам о трудовиках, наши учителя труда были классные. Могли конечно и прикрикнуть, когда мы на напильниках начинали сражаться, но в общем и целом мне уроки труда очень нравились. Спасибо тем учителям!
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Педагог выразил мнение, что «в некоторых семьях детей намеренно ограждают от выполнения каких-либо трудовых поручений». - ну так эти родители и разрешения не дадут. И все. А вообще словосочетание "трудовое воспитание" вызывает ассоциации с учреждениями ФСИН.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Ладно они руками ничерта делать не умеют.. они какие-то изнеженные растут. Я что-то не припомню, чтобы моей маме со мной в транспорте уступали место, а теперь сплошь и рядом- заходит мамаша с дитяткой лет эдак 7-8, и ей тут же уступают место, куда она сажает своё чадо, а сама едет стоя! Чушь какая-то.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Я тоже видела - сидит подросток лет 13, подходит к нему бабушка просит уступить место. Он встаёт и подходит к своей бабушке, сидящей неподалёку и она вскакивает, усаживает внука, а сама едет стоя.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Ладно они руками ничерта делать не умеют.. они какие-то изнеженные растут. - ага, а раньше трава была зеленее, продукты вкуснее, вокруг были одни молодухи, да и я сам был ого-го.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ага, а раньше трава была зеленее... === И цены ниже и много чего еще!
    20 декабря, Гость   Ответить
  • ага, а раньше трава была зеленее, продукты вкуснее, вокруг были одни молодухи, да и я сам был ого-го. ------- Согласен полностью, я когда раньше какал в поле - яйца до земли доставали, а сейчас нет. Эх, усела земля, усела!!
    20 декабря, Гость   Ответить
  • не припомню, чтобы моей маме со мной в транспорте уступали место я 5летней частенько в автобусе ездила с бабушкой, с мамой своей - все битком было и ничего, не хныкала "хачу сееесть", стояла где-нибудь у окна впереди обычно, туда пробиралась. а если место освобождалось, то сначала ждала одобрения старших, мол, садись
    20 декабря, Гость   Ответить
  • все битком было и ничего, не хныкала "хачу сееесть", стояла где-нибудь у окна впереди обычно, туда пробиралась - отлично. А ничего, что это элементарная ТБ - ребенку нужно сидеть просто потому, что так безопаснее? Не удержится трех-пятилетка на ногах в случае чего. И маме тяжело будет ребенка удержать одной рукой. А уж пробираться в толпе, где и придавить могут - ребенок лишний? Но нет, "мы же нормальными выросли". Вы, наверное, из тех, кто вопит, что детские кресла в машинах - излишество?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • сначала ждала одобрения старших - прелестно. Щас бы ребенок ждал одобрения рандомного "старшего" для того, чтобы что-то сделать. Вы сейчас тоже ждете одобрения своих поступков от всех окружающих вас людей? Коллег, соседей? И делаете так, как они считают нужным? Главное ведь - быть удобным для окружающих.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Реально изнеженные растут, руками в принципе ничего делать не способны и не хотят. И это очень плохо, поколение деградантов подрастает. От предыдущего то поколения, когда приходят на работу устраиваться, ужас полный, а у него есть диплом, нашего алтайского ВУЗа, а он вообще просто никакой, мозгов нет абсолютно, работать не может. Инженер-электрик, который не знает что такое УЗО, что такое токи КЗ, как подбирается номинал защитного автомата, ничего не знает. Но хотелки непомерные. Абсолютно бесполезные люди, продаванами разве что сгодятся, трусами на рынке торговать.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, это что!! Летом ехала в трамвае, зашла бабушка с двумя внуками лет по 12-13 им,причем оба такие здоровые,крупные, на вид по 65-70 кг(толстые,если честно). Мест особо не было, бабушка села, первый мальчик сел где-то дальше, а второго она посадила себе на колени!!!!! Весь трамвай обалдел...Ехали так остановок 5,потом освободилось место и мальчик пересел. Но я к чему..ему даже в голову не пришло отказаться сесть к бабушке на колени!
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Вы, наверное, из тех, кто вопит, что детские кресла в машинах - излишество?*** Шизофрения так и начинается, когда в других начинашь видеть то, что нашептали голоса.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Я вот не дам разрешения ребёнку. Ребёнок с детства должен научиться понимать, что любой труд вне дома ДОЛЖЕН БЫТЬ ОПЛАЧЕН. Работать бесплатно никто не должен!!! А если мы с сада и школы будем детей приучать бесплатно на дядю работать, то жизнь их будет такой же нищенской, как у их сегодняшних родителей, работающих за еду. Надо разрывать этот порочный круг и учить детей ценить себя.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • ...."трудовое воспитание" вызывает ассоциации с учреждениями ФСИН====Ребёнка надо приучать только к пересчитыванию купюр (купли-продаже-перепродаже)и стучанию пальцами по клавиатуре?Понятия "молоток,гвозди,саморезы,шурупы,заклёпки, рубанок,долото,отвёртка"у вас ассоциируются с понятием "зэк"?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • И это очень плохо, поколение деградантов подрастает. - старые песни о главном. Что характерно, от каждого поколения)
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Весь трамвай обалдел.. - ну то есть это не норма, так зачем вы здесь это преподносите как то, что делают все? )))
    20 декабря, Гость   Ответить
  • а второго она посадила себе на колени!!!!!---- так дело в бабушке скорее всего. есть такие бабули, которые норовят внучка попу подтирать до его пенсии. Я сегодня ехала в маршрутке, Там бабуля с внучкой ехала. Внучка выше меня ростом, по метр восемдесят. Лет 16. Бабуля ей нос вытирала!!!! Я в шоке
    20 декабря, Гость   Ответить
  • и учить детей ценить себя.--------жопу им до совершеннолетия вытираете? или до момента получения паспорта?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Шизофрения так и начинается - ага. То есть отпускать пятилетнего ребенка шариться по битком набитому автобусу - это норма. Сесть этому ребенку на сиденье - не норма. Но шизофрения у меня) Вы, когда выросли, тоже своего ребенка отпускаете гулять по автобусу в час пик? Что еще для вас норма?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Понятия "молоток,гвозди,саморезы,шурупы,заклёпки, рубанок,долото,отвёртка"у вас ассоциируются с понятием "зэк"? - ткните пальцем, где я это пишу?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • молоток,гвозди,саморезы,шурупы,заклёпки, рубанок,долото,отвёртка-------- вы ей сейчас мозг вскипятили обилием незнакомых слов. пойдет гуглить скорее всего
    20 декабря, Гость   Ответить
  • жопу им до совершеннолетия вытираете? - думаю, человек учит ребенка, что его, как вы выражаетесь, "жопа" никого не касается. Что он не обязан удовлетворять хотелки посторонних ему людей, будь это бесплатная работа или то, как он выглядит.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Дело не в том чтобы приучать ребёнка работать на чужого дядю,а в том чтобы уже в школе дать ему первоначальные навыки работы с инструментом и вообще руками.Это пригодится в дальнейшей жизни.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • молоток,гвозди,саморезы,шурупы,заклёпки, рубанок,долото,отвёртка - кстати, если уж речь зашла об этом. Был в 42 школе "труд". На котором мы обтачивали дверные ручки напильником. Потому что БАМЗу это было надо. Какой такой полезный навык это дало, с учетом того, что больше особо ничему не научили? Зато да, завод получил бесплатную раб. силу. Как и тех детей, что там на "практике" работали, занимаясь фиг знает чем. К гадалке не ходи, "трудовое воспитание" чем-то подобным и будет.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • -жопу им до совершеннолетия вытираете? или до момента получения***** При чем тут жопа и паспорт?Речь о том, что не надо воспитывать детей так, как воспитывали нас! Не надо вдалбливать детям, что работать бесплатно -это норма! Любой труд должен достойно оплачиваться, работать за спасибо никто не должен. Или это для вас нонсенс?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • ткните пальцем, где я это пишу?===Так объясните,что такое для вас "трудовое воспитание",обучение элементарной работе с инструментами?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Понятия "молоток,гвозди,саморезы,шурупы,заклёпки, рубанок,долото,отвёртка"у вас ассоциируются с понятием "зэк"---- и еще с совком это ассоциируется. Шуруповерт, дрель, электрический лобзик, болгарка и т.д. - знакомо что-нибудь из этого примитивного набора?))
    20 декабря, Гость   Ответить
  • дать ему первоначальные навыки работы с инструментом и вообще руками - да не будет этого. Хотите, чтобы ребенок "работал руками" - отдайте в соответствующий кружок. Ну не научил меня предмет "труды" ни готовить, ни шить, ни вязать - не просто для галочки, а нормально. Вязать научила бабушка, а шить я просто не люблю - и что, хуже жить стала? Что за необходимость всем быть токарями и слесарями? И да, никто их там ничему учить не будет - будут делать уборку в классах или еще что)
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Был и в 69-ой труд, причём настоящий.Старшеклассники монтировали короба для промывки инструментов для завода(возможое тоже БАМЗу)).Оттуда поступали алюминиевые "раскройки" со множеством отверстий,их надо было сгибать и к получившимся коробам заклёпывать уголки.Может для вас, которые с математическим уклоном,этот труд воспринимался как тяжкий рабский,а в нас, учащихся 69-ой,он воспитывал трудовые навыки и мы вспоминаем те производственные уроки с теплотой и благодарностью.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Разговор о ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ трудовых навыках, к которым будут приучать на сдвоенном уроке один раз в неделю(или даже в две недели)
    20 декабря, Гость   Ответить
  • А кто виноват? взрослые которые дали им жить на все готовое. Шить, готовить не надо все в магазинах, Стругать , забивать? бригада прийдет и сделает. Кто хочет в инете скачал и посмотрел как ломинат ложить.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Шуруповерт, дрель, электрический лобзик, болгарка===Это уже развитой капитализм.Свободный и демократический.А что на Западе этими инструментами уже 50 лет как шурудят ))
    20 декабря, Гость   Ответить
  • он воспитывал трудовые навыки и мы вспоминаем те производственные уроки с теплотой и благодарностью - до сих пор заклепываете уголки? И это, вы бы отучались говорить за всех)))
    20 декабря, Гость   Ответить
  • как ломинат ложить - мда... Явно у вас был перебор "трудов" в ущерб русскому языку. А кто виноват?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Разговор о ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ трудовых навыках - ок. Что в них входит, и какая база для них нужна? И кто будет обучать?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • причём настоящий.Старшеклассники монтировали короба для промывки инструментов для завода(возможое тоже БАМЗу)) - и нафига это было старшеклассникам? Кто хотел трудиться именно так, к тому времени уже был в ПТУ. А кто не хотел - все равно трудился)))
    20 декабря, Гость   Ответить
  • БАМЗ был шефом у 42 школы и оплачивал ремонт, покупал мебель и тсо. Не знаете, не пишите чушь. Прям переработались на БАМЗ
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Не понимаю тех людей, которые против того, чтобы детей приучали к ручным инструментам.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Явно у вас был перебор "трудов" в ущерб русскому языку. - я всегда пишу с ашипками, дабы человек читающий - оппа - смотри какой неуч и прям ему так на душе хорошечно, типа я то не дурак
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Я 69 -ую закончил с грамотой по математике.Потом учился в ВУЗе по предмету "Прикладная математика".Но до сих пор вспоминаю те школьные производственные уроки,привившие мне навыки труда, с теплотой и благодарностью,
    20 декабря, Гость   Ответить
  • которые против того, чтобы детей приучали к ручным инструментам.--------- у них не дети, а котики. а у котиков лапки.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Когда государству нужна бесплатная рабсила, оно начинает вспинать про воспитание))
    20 декабря, Гость   Ответить
  • до сих пор вспоминаю те школьные производственные уроки,привившие мне навыки труда, с теплотой и благодарностью - вы можете не одним и тем же предложением писать?) Но да, мы верим, что именно эти уроки привили вам, как это, "навыки труда", и без них вы бы, безусловно, не окончили вуз, не получили бы диплом и не работали бы. Ибо навыков труда бы у вас не было.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • я всегда пишу с ашипками - как все сложно...
    20 декабря, Гость   Ответить
  • БАМЗ был шефом у 42 школы и оплачивал ремонт, покупал мебель и тсо - и? Для этого нужен был труд школьников? А нельзя было просто из бюджета выделить деньги на ремонт школы и отремонтировать ее? Обязательно надо было школьников в цеха загонять?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • чтобы детей приучали к ручным инструментам - мне выше на вопрос не ответили, может, хоть вы скажете - что нужно для такого "приучения" и кто будет учить.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • БАМЗ был шефом у 42 школы и оплачивал ремонт, покупал мебель и тсо - ну так отличная же схема, я щитаю. Пусть дети работают, а какое-нибудь предприятие за это оплатит ремонт школы. Например. Или там зп учителям будет платить, а они будут детей учить работать.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, это нормально, когда ребенок 7-8 лет сидя едет в транспорте. Странно, когда мужики здоровые сидят, а женщины, дети и старики стоя едут. Но мужика вы побоитесь согнать с места, а с ребеноком же проще справиться?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • закончил с грамотой по математике - это что такое? Медаль знаю, "грамота по математике" - это как?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Были у дочери уроки Технологии в школе. И что, думаете их чему-то руками научили делать? Нет, учителю проще было им всякие определения, классификации давать под запись. НИЧЕМУ их не учили, только писали, писали, писали. И тесты, тесты, тесты.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • "грамота по математике" - это как?===Вам скинуть фотку на ваш телефон?Повторяю, я ходил и обучался на тех уроках труда(что по дереву, что по металлу) с чувством глубокого удовлетворения.Вас это удивляет?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • как все сложно... - ну Вы же почувствовали что умнее чем кажитесь?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • думаете их чему-то руками научили делать? - так извините, для того, чтобы научить готовить, скажем 10-15 девочек, замечу, одновременно - нужно несколько плит, столы, разделочные доски, ножи, посуда. Продукты опять же. Да и холодильников пара не помешает. Для того, чтобы шить - швейные машинки и швея, которая не просто сама шьет, а может научить. Вязать - тоже не кто попало должен учить. Чтобы научить мальчиков пользоваться тем же рубанком - нужны не только рубанки, но и верстаки, и не один на класс) И т.д. Кто, где и как будет все это обеспечивать?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Как-то в 11 вечера позвонила сноха, завтра у внучки труды, надо сдать фартук. Блин, я полночи шила, но справилась! А что делать? Ребенок загружен до упора, общеобразовательная школа, музыкальная, спортивная секция… Когда заниматься всяким шитьём? Меня вот тоже никакая школа не научила рукоделию, а бабушка. Не принуждая, а между делом, своим примером. Я против всяких «трудов» в школе. Это лишняя нагрузка на всех родственников.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Зачем родителю учить СВОЕГО ребенка? есть же в школе технология- свалим на школу. Не научили? школа плохая, а мы хорошие.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Как-то по ТВ показывали дом Раймонда Паулса, что находится в 20 километрах от Риги.Так там в подвале дома -о,ужас!-верстак со слесарными тисками и инструментами на стене...
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Да так не только на технологии, сейчас и на физ-ре так. После болезни освобождение на две недели не дай Боже дадут. Всех освобожденных заставляют читать книги по физ-ре и конспекты делать. А раньше освобожденные просто на лавочке сидели. Вот дети у педиатра и просят чтоб только им освобождение не написали.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Что перегружены это факт. А 9-е и 11-е классы это вообще жуть. С этими ОГЭ и ЕГЭ. Не успевают все бесплатные консультации и платные курсы посещать. Поесть некогда.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • В советское время прямо в жилых домах были комнаты школьника с бесплатными кружками. Например, можно было записаться в шахматный и научиться играть. Ездить детям не было нужды, всё в пешей доступности от их жилья. Сейчас система внешкольного досуга практически никак не решена государством. Хотя как раз было бы неплохо открыть побольше бесплатных секций и кружков, где обучали бы профессионалы. Например, кулинарные(руководитель – повар). По рукоделию, скрапбукингу, вязанию и прочим вещам. Авиамодельные были бы востребованы и другие.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Вам скинуть фотку на ваш телефон? - да мне слов достаточно) Что в той грамоте - первое место на олимпиаде? Грамоту дают за что-то - за победу в чем-то, за отличную учебу. Но за пятерку по математике в аттестате?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • В 9-11 классах никаких трудов в школах не должно быть! Это пустая трата времени и перегруз.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Авиамодельные были бы востребованы - а что, нет уже их? Вроде еще лет 10 назад ребенок подруги ходил...
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Кто, где и как будет все это обеспечивать?__________ всё угробили, теперь по новой.. шили на уроках труда фартуки, юбочки, учились различные швы прокладывать на ткани, кармашки и прочее под пластинки Пугачевой, сборники (из дома сами приносили), учились готовить какие-то супчики, простые вторые блюда - продукты из дома приносили, распределялись у кого что есть, даже мясное что-то готовили, учительница по трудам у нас была замечательная, да.. а если какого-то урока не было - шли махать лопатами у школы, снег чистили (для себя же), в основном мальчики это делали, конечно, девочки пересиживали в "пионерской", веселились с пионервожатыми, какие-то конкурсы придумывали на ближайшие мероприятия. Трудиться всегда было весело, хоть и порой ныли - уууу, опять...
    20 декабря, Гость   Ответить
  • там в подвале дома -о,ужас!-верстак со слесарными тисками и инструментами на стене... - И? А я вышиваю и вяжу. И у меня в доме полно ниток, иголок и спиц) А кто-то цветочки выращивет, и у него в саду тысяча видов растений. А кто-то шахматы на досуге на станке вытачивает. Каким боком к этому обсуждаемая тема? Никак всех этому на уроке труда научили?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Раньше был лозунг: Всё лучшее - детям! А сейчас кому самое лучшее? Сами знаете кому.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Ну глупости не пишите про БАМз. Много завод делал для школы, а школа просто в ответ, в порядке дружбы и, именно воспитания, что - то делала для завода. Никто в цеха детей не загонял, кто - то что - то напутал. Помню, повела нас учитель на завод подмести территорию - мы больше баловались, да бумажки собрали, так там и дворник был, он бы и сам справился. Именно в воспитательных целях был тот поход. И, заодно поводили по цехам, показали как что работает. В конце экскурсии девочкам подарили косынки, а мальчикам фонарики. Вот прошло 40 лет, а помню и нисколько мы не утрудились.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Авиамодельные были бы востребованы - а что, нет уже их? Вроде еще лет 10 назад ребенок подруги ходил... Ходил, только за деньги. Сейчас ничего бесплатного нет. Даже для детей.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • теперь по новой.. - да в том-то и дело, что никто вам по новой ничего делать не будет. Или вы всерьез думаете, что в каждой школе будет кабинет с плитами и машинками? А у парней мастерская? Забудьте. Они сейчас радостно косплеят поздний СССР, на сей раз в виде фарса. Начиная с уроков патриотизма.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Сейчас ничего бесплатного нет. Даже для детей. - Да есть. Ну или условно бесплатное - когда занятия бесплатные, а вот экипировка - уже за деньги.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • да.. а если какого-то урока не было - шли махать лопатами у школы, снег чистили (для себя же),///////////////// помню-помню! Снимали с уроков, ученики в костюмах и дефицитной обуви, девочки в шерстяных платьях, сапогах-чулках на каблуках, в ледяной каше с промокшими ногами орудовали лопатами. Потом вся одежда в поту, родителям стирка, испорченные боты на выброс...
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Раньше, чтобы никакого перегруза не было учились максимум до 10-го класса,тем и заканчивалось )
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Никто в цеха детей не загонял - у нас была практика на БАМЗе. Летняя. Так что никто ничего не путает.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • помню-помню! - а еще можно демонстрации вспомнить. Девочкам нельзя было приходить в брюках - только в юбочках. И плевать, что на улице в ноябре уже снег мог лежать. А если юбочка не однотонная - иди переодевайся, ибо демонстрировать можно только в однотонной)
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Каким боком к этому обсуждаемая тема?===Великий композитор мелодист Раймонд Паулс своей музыкой заработал кучу денег,однако не чурался простого ручного труда.Навыки к которому необходимо прививать со школьного возраста.В том же фильме, когда его спросили про отдых,он сказал что предпочитает рыбалку на озере."Но вот некоторые-сказал он,-летают на моря, к примеру,в Турцию пузо греть"- и смачно сплюнул...
    20 декабря, Гость   Ответить
  • и смачно сплюнул... - отличный пример для подражания. И что плохого, если человек любит не рыбалку, а что-то другое? "Навыки к которому необходимо прививать со школьного возраста." - еще раз, кажется, уже в третий - где у нас в школах хоть какая-то база для этого? Там есть мастерские с верстаками, тисками, простейшими станками и прочим инструментом? Или вы будете прививать навыки ручного труда путем отдраивания туалетов? В бадминтон, насколько помню, дети уже играли...
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Но вот некоторые-сказал он,-летают на моря, к примеру,в Турцию пузо греть - че-то не бьется. Если это про СССР - то никаких Турций быть в природе не могло. Если это постСССР - то Паулс вроде к РФ отношения не имеет и представитель тех, кто нас, мягко сказать, не любит, какие фильмы?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Мне "труды" пригодились. Хоть и работаю я всю свою сознательную жизнь исключительно головой, но умение правильно держать в руках напильник, понимание принципов обработки различных материалов, умение правильно делать заклёпки- это как раз про те самые лотки для завода. Да и от того, что наша школа получала от БАМЗа неслабую шефскую помощь, ничего плохого не произошло. А аллейку деревьев от бывшего гастронома на Строителей, 29 до Бюро по трудоустройству тоже высадили мы, школьники. А то, что мы на трудах обтачивали оконные ручки- тоже неплохо, я как-то увидел, как на заводе рабочие делали то же самое- наша работа была на порядок более качественной. Так нас учили ответственности...
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Здесь я имею в виду Раймонда Паулса нынешнего и его "нормальное" обыкновенное отношение к ручному труду,которое ему привили за два года, конечно, в советской школе,но не в ресторанах и барах,где он начинал свою высокооплачиваемую деятельность.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Мне "труды" пригодились.-------- №1. даже мясное что-то готовили, учительница по трудам у нас была замечательная, да..-------------№2, Всё. На весь край только 2 чела нуждались в школьных уроках труда. Остальные люто ненавидели. Не думаю, что сейчас ситуация иная.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Остальные люто ненавидели.------остальные не хотят спорить с дебилами у которых лапки.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • остальные не хотят спорить с дебилами у которых лапки.---------------- 100% у меня навыков больше, чем у тебя, жертвы трудового школьного обучения
    20 декабря, Гость   Ответить
  • 100% у меня навыков больше, чем у тебя, жертвы трудового школьного обучения--------я с голубями в шахматы не играю, так что лети себе
    20 декабря, Гость   Ответить
  • А давно кнопкотыкание стало навыками?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • "сейчас и на физ-ре так" --- Гость, да, поэтому дочь не берет справки после болезни. А продолжает посещать физ-ру и заниматься.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • У нас в 42й труды были ужасные. Одна учительница учила только делать бутерброды. А вторая вообще ничему не учила - на уроках она шила по заказам вещи, а мы сидели в кружкЕ и рассказывали истории из жизни или из книг. И вдруг в конце года она задаёт нам сшить платья. Это был ужас. Да, за кого - то сшили матери, старшие сёстры, бабушки. И никому в голову не пришло сказать - вы же нас этому не учили. А на БАМз ходили с удовольствием и многому удивлялись. Например, здание с наружного вида было строгое , но внутри было очень красиво - клумбы с цветами, идеальная чистота.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • "Внучка выше меня ростом, по метр восемдесят. Лет 16. Бабуля ей нос вытирала!!!!" --- Гость, возможно, внучка с УО и за ней нужен уход. Потому что представить девушку 16 лет, которая позволяет нос себе вытирать просто представить не могу.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • "Зачем родителю учить СВОЕГО ребенка? есть же в школе технология- свалим на школу. Не научили? школа плохая, а мы хорошие." --- Гость, да, действительно. Зачем вообще эти школы, когда есть родители. Вот пусть всему и учат - от физики и алгебры до истории и химии.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Потому что представить девушку 16 лет, которая позволяет нос себе вытирать просто представить не могу.------- чего ее представлять? она выше отписалась. у нее навыки из всех природных отверстий прям вываливаются.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Ни одна маманя не признается, что ее доченька-цветочек или сыночка-корзиночка не подготовлены к жизни. Так и будут подтирать попку, забирать подольных дитак. А потом будут сами благополучно отправлены в дом престарелых. В лучшем случае.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Выделывать шкуры, охотиться на мамонтов, искать съедобные коренья - что ещё? В чистой школьной форме возюкать грязными тряпками по затоптанным полам класса, пока кто-то за оформленную уборщицу деньги получает? Назад, в "развитой социализм"? А что, по-другому никак к труду не приучить? Фантазия вышла из чата?
    22 декабря, Гость   Ответить
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