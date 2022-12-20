«Дети вырастают несамостоятельными». Что говорят алтайские учителя о введении трудового воспитания в школах

Учителя из Алтайского края и Республики Алтай высказались на тему планов российских властей ввести трудовое воспитание в школах. Их слова приводит «Учительская газета».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов подготовить законодательную инициативу трудового воспитания и участия ребёнка в этом в школе. И глава комитета по просвещению Ольга Казакова предложила изменить в законе норму о запрете привлечения школьников к труду, разрешив привлекать детей к нему с позволения родителей.

В разговоре с изданием учитель русского языка и литературы, а также замдиректора по воспитательной работе Тумановской средней школы имени Паршина Алтайского края Кирилл Пушкарев поддержал эту идею. Педагог выразил мнение, что «в некоторых семьях детей намеренно ограждают от выполнения каких-либо трудовых поручений».

«В результате дети вырастают несамостоятельными и не способными к элементарному самообслуживанию. Поэтому бытовой труд в школе не менее важен, чем общественно полезный. Нужно чтобы эту актуальность видели, а главное — понимали родители и вместе со школой были субъектом этого вида воспитательной работы. С помощью трудового воспитания можно сформировать более крепкие связи в коллективе, развить самостоятельность детей, их личную и групповую ответственность, инициативу. Моё мнение однозначное: систему трудового воспитания в школах надо восстанавливать — вспомнить советский опыт», — рассказал он.

Учительница русского языка и литературы Республиканского классического лицея в Горном Алтае Валентина Курусканова также считает, что трудовое воспитание «крайне важно для формирования полноценной во всех смыслах личности». По её мнению, очевидно, что «современные дети во многом приспособленцы, не способные даже навести порядок в своей комнате».

«Мне повезло, мои ученики совершенно не против принимать участие (с письменного разрешения родителей, конечно) в генеральной уборке кабинета. Если едем на турбазу, они готовят, наводят порядок на кухне, прибирают после себя. И это здорово!» — отметила Валентина Курусканова.