Дискриминация негативно влияет на здоровье представителей секс-меньшинств

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Исследование на эту тему опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine, пишет Лента.ру со ссылкой на издание EurekAlert!.

Дискриминация геев и лесбиянок приводит к нарушениям психического и физического здоровья, а также курению и употреблению алкоголя. Выводы сделаны специалистами на основании данных NHIS (National Health Interview Survey) за 2013-2014 годы — ведущего американского мониторинга национального здравоохранения.

Всего специалисты рассмотрели ответы 624 геев, 525 лесбиянок и 515 бисексуалов, а также 61 150 гетеросексуалов. Из 68 814 человек 51% составили женщины, чей средний возраст равнялся 47 годам.

Умеренную или тяжелую стрессовую нагрузку имели 16,9% гетеросексуальных мужчин, 25,9% геев и 40,1% мужчин-бисексуалов. Среди мужчин наиболее высокий уровень употребления алкоголя показали бисексуалы (10,9%) и самый низкий — геи (5,1%). Курильщиками со стажем оказалось 9,3% бисексуалов, 6,2% геев и 6% гетеросексуалов.

В умеренной или тяжелой стрессовой нагрузке признались 21,9% гетеросексуальных женщин, 28,4% лесбиянок и 46,4% женщин-бисексуалов. Среди женщин самый высокий уровень употребления алкоголя показали бисексуалы (11,7%) и низкий — гетеросексуалы (4,8%). Курильщиками оказались четверть всех лесбиянок и женщин-бисексуалов и только 14,7% гетеросексуальных женщин.