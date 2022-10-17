Будь в приоритете, будь с АлтГУ: в вузе пройдёт форум талантливой молодёжи «РостПрост»

АлтГУ с 31 октября по 3 ноября проводит второй краевой молодёжный форум талантливой молодёжи «РостПрост». К участию приглашают школьников 10-11 классов с особыми успехами в учёбе, исследовательской и общественной деятельности, нацеленных на поступление в АлтГУ.

Цель форума — раскрыть потенциал талантливых школьников Алтайского края, помочь им получить новые полезные знания и навыки. В программе — профориентационные, образовательные и развлекательные мероприятия:

— экскурсия «АлтГУ in/out»;

— работа профориентационных школ «Код: ПроФессия»;

— встречи с лидерами вуза, общественными деятелями, учёными;

— мастер-класс от театральной мастерской АлтГУ Homo Artisticus;

— мероприятия от «Лиги студентов» АлтГУ.

Участие бесплатное, но предусмотрен конкурсный отбор. Чтобы пройти его, нужно до 19 октября заполнить анкету по ссылке.

Важно, что все участники в ходе форума будут работать с представителями института по профориентационной программе, которую выберут при заполнении анкеты.

Более подробную информацию о мероприятии можно узнать по телефону: 8 (3852) 298-195. Добавим, что школьникам из других территорий Алтайского края будет предоставлено проживание в гостинице.

#Приоритет2030

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»