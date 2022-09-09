Дочь Стива Джобса высмеяла iPhone 14

Дочь Стива Джобса, Ева, пошутила на тему нового iPhone 14, который был представлен 7 сентября.

В одной из соцсетей девушка опубликовала фотографию, на которой пожилой мужчина радуется новой клетчатой рубашке, которая ничем не отличается от той, что на него надета. Снимок при этом сопровождается подписью: «Обновляюсь с iPhone 13 на iPhone 14 после сегодняшней презентации Apple».

Тем самым дочь покойного основателя компании из Купертино намекнула, что новинка ничем не отличается от предшественника.

Отметим, что внешне базовый iPhone 14 действительно трудно отличить от iPhone 13. Более того, новый девайс даже не получил свежий процессор. Зато появились два новых цвета — сиреневый и голубой. О том, что ещё показала Apple не прошедшем ивенте, — читайте в материале amic.ru.

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