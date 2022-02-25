Долой царя Гороха. Как алтайская компания обновляет оборудование и водоснабжение

Иногда проще купить новую вещь, чем чинить старую. Но если речь идёт о производственном предприятии, то всё новое там обычно влетает в копеечку. Но зачем тратиться, если можно вдохнуть в технику и оборудование новую жизнь. Именно этим занимается компания по автоматизации производства “Аргум”. О своей деятельности барнаульский предприниматель Алексей Григорьев рассказал в эфире радиостанции “Эхо Москвы” в Барнауле. Кстати, они же возвращают воду в сёла, где выходят и строя, а то и вовсе падают водонапорные башни.

— Алексей, что за автоматизация и каких производств?

— Автоматизация — необходимое условие в современной экономике. Если сто лет назад станок мог быть просто набором шестерёнок, то современные станки, линии, оборудование обязательно имеют интеллект, мозг. Вот им-то мы и занимаемся: модернизируем производства, разрабатываем, производим и устанавливаем шкафы управления погружными насосами.

Сейчас купить новую линию очень дорого. И часто наши клиенты приобретают хорошую, но бывшую в употреблении механическую часть станка. А мы вкладываем в него душу — создаём систему автоматики, которая из старого, а то и вовсе, казалось бы, уже ни к чему не пригодного оборудования делает современную систему управления. Можно даже сказать, что мы создаём IT-систему.

— Компании уже полтора десятка лет, как вы всё это начинали?

— Первым шагом как раз было IT — я занимался обслуживанием компьютеров и техническим конструированием. Толчком стала потребность знакомых предпринимателей в модернизации оборудования. В начале этого пути мы много покатались по Алтайскому краю и обновляли технику на маслосырзаводах. Это вообще были первые шаги в автоматизации управления сыродельными ваннами. Было интересно зайти на производство, где многое ещё “от царя Гороха”, а уходя, оставить там центр кристаллизации современных технологий.

Потом мы подошли к теме водоснабжения. И сейчас это одно из ключевых направлений. Мы работаем со всеми водоканалами города, внедрили более 300 проектов по Алтайскому краю по автоматизации водоснабжения.

Есть, например, кейсы, когда мы экстренно восстанавливали подачу ресурса за сутки в посёлках, где никто не верил в возвращение воды и в течение недели. Но это возможно при помощи современных технологий, с которыми мы работаем.

— С водой в Алтайском крае вообще проблемы. В некоторых населённых пунктах её просто нет, где-то постоянные перебои, а где-то она просто плохого качества. Как ваши технологии помогают решать эти проблемы?

— С качеством воды наши технологии не всегда могут помочь, а вот с её наличием — да.

Чтобы обеспечить водоснабжение небольших населённых пунктов, долгие годы использовалась водонапорная башня. До появления современных методов это был единственный и очень даже удобный вариант. Но у башни есть ряд недостатков. Зимой она перемерзает, летом может возникнуть течь. И, как правило, все проблемы возникают в самый неудачный момент, например, в сильные морозы.

На нашем счету есть несколько населённых пунктов, где мы вернули воду после того как упала водонапорная башня. Первомайский, Тюменцевский, Ребрихинский, Солонешенский районы — в каждом из них был эпизод, когда надо было срочно восстанавливать водоснабжение. Там мы экстренно устанавливали наши шкафы и они до сих пор почти везде работают. В 90% случаев новую башню уже никто и не ставит.

— Как это шкаф заменяет башню?

— Мы используем частотный преобразователь — устройство, которое позволяет регулировать производительность насоса и поддерживать нужное давление. То есть как раз та функция, которую выполняла башня. Так что необходимость в больших сооружениях отпадает: всё компактно, всё в павильонах. Мы работаем под ключ.

Несколько лет назад, когда я рассказывал об этой технологии, скажем, энергетикам МУПа, они крутили пальцем у виска. Но ведь и сотовые телефоны мы раньше себе просто не представляли. Так и тут: ещё есть стереотип, что башня — это наше всё, никуда от неё не денешься.

— Насколько эта технология распространена в крае?

— Во всех случаях ЧП администрации обращались именно к нам. Так что понимание, как это работает, всё-таки есть. И есть тенденция продвижения технологий. В крае это уже довольно распространённая история.

Конечно, есть технические особенности, когда отказаться от башни нельзя. Но даже тогда мы делаем её работу более эффективной, дополняя нашим шкафом.

— Сколько стоит такое оборудование?

— От 90 до 150 тысяч рублей. Для сравнения: установка башни — от миллиона рублей и больше. Шкафы и в использовании более экономичны. Потребление электроэнергии сокращается на 20-30%, а в некоторых случаях и до 50%.

— Экономия для сёл сейчас очень важна.

— Не только для сёл. Недавно мы в Бийске модернизировали часть системы — установили частотные преобразователи и насосные агрегаты. Всё это оборудование окупается меньше чем за полгода.

— Это ваши разработки или они уже были на рынке?

— Преобразователи на рынке уже не первый десяток лет. А вот шкафы уже с множеством наших инноваций, на некоторые есть даже патенты на изобретения. Мы уже много лет работаем и постоянно совершенствуемся. Есть много нового, раньше нигде не применяемого.

Причём наш шкаф заказчик может смонтировать самостоятельно — там всё просто и понятно любому электрику. Всю сложную настройку мы делаем сами через GSM-канал, то есть удалённо.

— Какая самая дальняя точка, где настроен ваш шкаф?

— Военная часть на Сахалине.

— Где ещё вы применяете ваши технологи, какие ещё сферы жизни улучшаете?

— Мы готовы улучшить любое направление. Дайте только задачу. Например, мы участвовали в восстановлении работы судна Академик Черский, который строит трубопровод “Северный поток — 2”. Мы ведь ещё занимается и ремонтом частотных преобразователей.

— Как на вас вышли?

— Там установлены частотные преобразователи Vacon, сервисным центром которого мы являемся. Как оказалось, специалистов такого уровня за Уралом не так много, даже единицы. А из Москвы и Санкт-Петербурга эксперты не очень-то хотели ехать в Находку. Мы были ближе и у нас оказалось достаточно компетенции, чтобы сделать эту работу.

— А ещё я знаю, что вы проверяете сети на теплопотери

— Да, несколько лет назад мы по заказу Сибирской генерирующей компании на вертолёте Ми-8 с тепловизором летали над Барнаулом. Дронов тогда ещё не было в доступе. Сколько тогда было комментариев в СМИ и соцсетях: и что это богатеи летают-развлекаются, и что беглых преступников ищут.

Но на самом деле мы тогда сделали полную карту тепловых магистралей города с проблемными местами. А потом мы с СГК точно так же отработали и в Красноярске.

— Какими ещё проектами вы гордитесь?

— Есть несколько небольших, но очень интересных проектов. Когда, например, “встает” какое-то предприятие, а производитель вышедшего из строя оборудования находится в Германии и не может приехать из-за локдауна, либо это будет стоить очень дорого. Тогда обращаются к нам и мы всё восстанавливаем. Таких примеров много.

— С какими алтайскими предприятиями сотрудничаете?

— Со всеми водоканалами, крупными промышленными предприятиями, такими как “Нортек” (бывший алтайский шинный комбинат), “Конти” (производство тканей), “Алтай-Техоснастка” (основной поставщик кислорода для ковидных госпиталей), пивоваренный завод. К нам обращаются почти все, кто работает с частотными преобразователями.

— У вас большой штат?

— Списочная численность — до 30 человек. Часто приходят студенты на практику (Алексей Григорьев преподаёт в АлтГТУ им. И.И. Ползунова на энергетическом факультете, — прим. ред.), кстати, львиная доля инженеров — наши выпускники.

— То есть вы активно готовите себе кадры?

— Это единственный верный путь. Мы уже смеёмся, что наше предприятие стало международным. У нас на практике давно работает студент из Нигерии, недавно пришёл студент из Эфиопии. Они у нас подтягивают русский, а мы — английский.

— Алексей, вы занимаетесь этим бизнесом уже почти 15 лет, что было самым сложным в его построении?

— Я никогда не считал свое дело бизнесом. Я просто занимаюсь тем, что мне нравится: создавать, восстанавливать, улучшать.

— Знаю, что вам помогает семья.

— Супруга у меня работает. Сын в свободное от учёбы время подрабатывает инженером. Он пришёл ко мне ещё лет в 14. Конечно, мне бы хотелось, чтобы моё дело кто-то продолжил. Но я не стал бы создавать шаблоны: что сын обязательно должен возглавить моё предприятие. Если он выберет иной путь и он будет ему интересен, то это будет правильно. Я помогу ему при любом выборе.

— Пользуетесь ли вы господдержкой?

— Да, конечно. Мы работаем с алтайским Фондом МСП. Не так давно ездили на крупную технологическую выставку в Екатеринбург. И без поддержки едва ли мы бы сочли возможным в ней участвовать. Деньги не космические, но предприятие нашего уровня далеко не всегда может позволить себе такие расходы.

Я уже говорил, что шкаф управления погружными насосами имеет патент на изобретение. На самом деле мы долго его не патентовали: всё не находили времени в рутине текущих дел, да и определённые компетенции были нужны. А фонд оплатил работу специализированной организации по оформлению таких документов.

Сейчас идёт работа по получению лицензии на некоторые виды дополнительных работ, которой нам не хватает. Тоже в рамках господдержки.

Центр “Мой бизнес” помогает и в маркетинговом сопровождении.

У нас такой менталитет: кажется, ну кто нам, предпринимателям, поможет. Но я не просто рекомендую коллегам обращаться в центр “Мой бизнес”, я задаю вопрос: почему вы этого ещё не сделали?