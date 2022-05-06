Два астероида промчатся рядом с Землей 6 и 9 мая

Два астероида пролетят мимо Земли в ближайшее время, сообщает AstroNews.

Уже сегодня, 6 мая, рядом с планетой пронесётся 2009 JF1 — небольшой камень диаметром около 10 метров, который даже в случае гипотетического столкновения человечеству не опасен.

Также 9 мая к Земле приблизится более массивный астероид — 2006 JF42, размеры которого в поперечнике составляют от 380 до 860 метров. Однако пролетит он в 5,7 млн километров от планеты, что в 14 раз дальше, чем до Луны.

Ранее учёные показали самый детальный за всю историю снимок Солнца.