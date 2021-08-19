Двуногая машина. Boston Dynamics показала роботов, занимающихся паркуром
Невероятные способности машин восхитили интернет
Американская компания Boston Dynamics, известная своими роботами, показала ролик, демонстрирующий способности двуногого робота под названием Atlas. "Это, по сути, исследовательский проект: передовая машина, которая помогает инженерам компании разрабатывать более эффективные системы контроля и восприятия. На практическом уровне это платформа для наших исследований и разработок", – рассказывает руководитель отдела управления Atlas Бенджамин Стивенс.
В соцсетях пользователи не перестают восхищаться роботами и особенного их сальто назад. Кого-то это даже пугает. Boston Dynamics постоянно становится объектом для шуток про восстание машин и терминатора. "Будем надеяться, что паркура достаточно, чтобы отвлечь их от Сары Коннор", – иронизируют комментаторы.