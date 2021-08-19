Двуногая машина. Boston Dynamics показала роботов, занимающихся паркуром

Американская компания Boston Dynamics, известная своими роботами, показала ролик, демонстрирующий способности двуногого робота под названием Atlas. "Это, по сути, исследовательский проект: передовая машина, которая помогает инженерам компании разрабатывать более эффективные системы контроля и восприятия. На практическом уровне это платформа для наших исследований и разработок", – рассказывает руководитель отдела управления Atlas Бенджамин Стивенс.

В соцсетях пользователи не перестают восхищаться роботами и особенного их сальто назад. Кого-то это даже пугает. Boston Dynamics постоянно становится объектом для шуток про восстание машин и терминатора. "Будем надеяться, что паркура достаточно, чтобы отвлечь их от Сары Коннор", – иронизируют комментаторы.