Единые школьные и студенческие проездные введут в Барнауле с 1 сентября

В Барнауле с 1 сентября начнут действовать единые школьные и студенческие проездные билеты на всех маршрутах общественного транспорта, работающего по регулируемым тарифам, сообщили в мэрии.

До этого билеты действовали только в электротранспорте.

«С 1 сентября 2022 года пассажиры, которые использовали проездные билеты типов: „Школьный“, „Для школьников из малообеспеченных семей“, „Студенческий“, могут воспользоваться ими для поездки на городских автобусах», — говорится в сообщении.

Продавать проездные начнут с 15 августа.

О том, что в Барнауле введут единый проездной билет для школьников и студентов на всех маршрутах общественного транспорта, стало известно еще в конце мая. Тогда глава города Вячеслав Франк отметил, что закрытие проезда по мосту у Нового рынка и связанные с этим вопросы транспортной нагрузки на основные магистрали города требуют дополнительных решений, которые позволят повысить интерес горожан пользоваться услугами общественного транспорта.