"Единый ЕГЭ": российские школьники будут сдавать экзамен в один день

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре рекомендовал палате одобрить закон, который наделяет Минобрнауки полномочиями по определению сроков проведения государственной итоговой аттестации, пишет "Парламентская газета".

Новости

Вопрос дня Строгие олимпиады, проверка работ в других регионах: что изменится в ЕГЭ

Правительственная инициатива, ранее принятая Госдумой в третьем чтении, устраняет неоднозначное толкование полномочий Минобрнауки по определению порядка проведения государственной итоговой аттестации.

Согласно действующему законодательству, ведомство может только назначать эти экзамены, и, ежегодно утверждая их сроки и продолжительность, ведомство формально превышает свои полномочия.

Как отметила председатель профильного комитета палаты Зинаида Драгункина, принятие закона позволит обеспечить единый порядок проведения государственной итоговой аттестации в школах.

Планируется, что закон будет рассмотрен Советом Федерации на пленарном заседании 14 февраля.