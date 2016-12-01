Элемент Московий скоро появится в таблице Менделеева

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Новые имена и символы для таблицы Менделеева получили официальное одобрение у Международного союза теоретической и прикладной химии (UPAC). Об этом пишет "Комсомольская правда".

Один из элементов будет назван в честь Москвы – Московий. Он будет числиться под номером 115, а символ его будет выглядеть так: Мс. 113-й элемент станет Нихонием (Nh), 117-й - Теннессином (Ts), 118-й элемент получит название Оганессон (Og).

Как сообщается, союз выполнил желания ученых, которые открыли эти элементы.

Периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) – классификация химических элементов, устанавливающая зависимость различных свойств элементов от заряда атомного ядра. Система является графическим выражением периодического закона, установленного русским химиком Д. И. Менделеевым в 1869 году.