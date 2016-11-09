Готовимся к Году экологии: в российских школах проверят воздух

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С помощью масс-спектрометров специалисты проверят уровень загрязненности и радиации в учебных заведениях России. Также они научат школьников работать с этими приборами. Как отмечает глава департамента МФТИ Игорь Попов, масс-спектрометры просты в использовании благодаря разрабатываемым приложениям для смартфонов.

"Масс-спектрометрия стала доступной и показывает высокие результаты в определении экологического загрязнения воздуха, возможных вредных излучений зданий и почвы на школьном дворе. В Год экологии логично именно со школ и детских садов начать обследования возможного загрязнения опасными веществами, что ранее было недоступно из-за дороговизны подобных исследований", – пишет РИА Новости.

Также (с согласия родителей) ученикам могут провести обследование на начальную стадию рака.