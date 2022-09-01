Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днём знаний

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили школьников и студентов, педагогов и родителей региона с Днём знаний, сообщили в правительстве.

По словам политиков, в этот учебному году в школу пошли больше 30 тысяч первоклассников. Они также отметили, что алтайские школьники показывают высокие результаты в учёбе.

«Прошедший учебный год со 100-балльным результатом в крае завершил 51 одиннадцатиклассник. А это значит, что достижение таких целей — реально!» — заявили Томенко и Романенко.

«Желаем всем школьникам и студентам добросовестно относиться к учебе, пробовать свои силы во всех областях знаний, в спорте, искусстве. Пусть ваша жизнь будет наполнена интересными событиями! Пусть у родителей будет больше поводов для радости за своих детей, а педагогов вдохновляют успехи воспитанников. Здоровья всем и благополучия. В добрый путь!» — сказано в поздравлении.

Ранее с Днём знаний жителей Барнаула поздравил мэр Вячеслав Франк.