Исследование: 43% родителей старшеклассников нанимают репетиторов для детей

Новое исследование центра Superjob показало, что чем старше становится школьник, тем чаще его родители прибегают к услугам репетиторов. Четыре из десяти семей, где есть старшеклассник, нанимают дополнительных преподавателей.

Согласно исследованию, услугами репетиторов пользуются 27% семей, где есть дети-школьники. Репетиторов нанимают 16% родителей младших школьников, для учеников 5—6 классов — 22%, для учеников 7—9 классов — 28%, для старшеклассников — 43%.

В младшей школе наибольшим спросом пользуются репетиторы по английскому языку. Любопытно, что заинтересованность в английском максимальна в 5-7 классах.

Но уже в 7-9 классах на первое место выходит математика, также этот предмет является приоритетным и у школьников старших классов (10-11 класс). На втором месте у них стоит английский язык, а на третьем - русский язык и физика.

Дороже всего обходятся репетиторы по английскому языку. Например, в Москве их услуги стоят в среднем от 1 000 до 1 900 руб. за академический час. Репетиторы по математике и физике берут от 1 000 до 1 500 за 45 минут занятия.