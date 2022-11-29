Как поступить в АлтГУ в 2023 году и какие там новые правила приёма

Алтайский государственный университет утвердил новые правила приёма, которые будут действовать в приёмную кампанию 2023 года. Рассказываем, чего ждать выпускникам школ и родителям.

Сколько направлений подготовки можно выбрать?

Для участия в конкурсе вуза абитуриент может выбрать не более пяти направлений подготовки. При этом уже на стадии подачи документов необходимо определить «приоритетность» каждого из направлений.

Необходимо ли определять приоритеты зачисления?

Да, при подаче документов в Алтайский государственный университет абитуриенту необходимо «расставлять приоритеты». То есть если абитуриент заявляется на несколько направлений подготовки, то ему нужно выбрать специальность с высшим приоритетом. Механизм работает так: если вы по сумме баллов проходите сразу на несколько направлений, вуз зачислит на то из них, которое обладает самым высоким приоритетом в заявлении абитуриента.

Указать приоритеты необходимо по различным условиям поступления: на бюджетные места и по договору, на разные профили образовательных программ или на разные формы обучения (очная, вечерняя, заочная).

Менять порядок приоритетов можно, но только до дня завершения приёма документов.

Какие будут квоты?

В 2023 году льготы при поступлении в АлтГУ можно получить по трём видам квот:

целевая квота — для поступающих на целевое обучение;

особая квота — для имеющих особое право на приём (абитуриенты с инвалидностью, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей т. д.);

специальная квота — для детей военнослужащих (в соответствии с указом президента РФ от 09.05.22 № 268).

Когда будут принимать документы?

Приёмная комиссия АлтГУ откроет приём документов 20 июня.

Срок завершения приёма документов на бакалавриат и специалитет:

— от поступающих с прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, проводимых АлтГУ, — 15 июля;

— от поступающих с прохождением вступительных испытаний, проводимых АлтГУ самостоятельно, — 25 июля;

— от поступающих по результатам ЕГЭ, в том числе без прохождения вступительных испытаний — 25 июля;

— на платное обучение документы можно подать до 19 августа.

Срок завершения приёма документов в магистратуру:

— завершение приёма документов — 16 августа;

— завершение вступительных испытаний, проводимых АлтГУ самостоятельно, — 21 августа.

На платное обучение приём документов завершится:

— по очной форме — 25 августа;

— по очно-заочной и заочной форме — 23 августа.

Как подать документы?

Алтайский государственный университет продолжит приём документов по смешанной системе, то есть подать документы можно будет как лично, так и онлайн:

— подать документы онлайн будет возможно на официальном сайте вуза через личный кабинет абитуриента или на сайте госуслуг с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»;

— лично подать документы в приёмную комиссию по адресу: пр. Ленина, 61;

— сохраняется возможность подать документы через операторов почтовой связи.

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»