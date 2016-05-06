Камеру GoPro установили на ракете-носителе и отправили в космос. Видео

Фото: GoPro / YouTube

Компания GoPro установила видеокамеры на ракете SL-10 во время запуска в штате Нью-Мексико, сообщает Life.

Камеры записали весь процесс полета в космос и возвращения обратно. Отмечается, что камеры развили на старте максимальную скорость – свыше шести тысяч километров в час и поднялись на высоту 120 километров. Затем от ракеты-носителя отделилась капсула Maraia. Ее запускали с целью тестирования на аэродинамику и стабильность.

Подчеркивается, что запуск происходил 6 ноября 2015 года, однако видео опубликовали только в среду, 4 мая.