Камеру GoPro установили на ракете-носителе и отправили в космос. Видео
Запуск ракеты SL-10 произошел еще 6 ноября 2015 года, однако видео опубликовали в сети лишь 4 мая
6 мая 2016, 06:37
Фото: GoPro / YouTube
Компания GoPro установила видеокамеры на ракете SL-10 во время запуска в штате Нью-Мексико, сообщает Life.
Камеры записали весь процесс полета в космос и возвращения обратно. Отмечается, что камеры развили на старте максимальную скорость – свыше шести тысяч километров в час и поднялись на высоту 120 километров. Затем от ракеты-носителя отделилась капсула Maraia. Ее запускали с целью тестирования на аэродинамику и стабильность.
Подчеркивается, что запуск происходил 6 ноября 2015 года, однако видео опубликовали только в среду, 4 мая.
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