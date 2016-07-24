Китайские ученые смогли создать сверхмощный симулятор Солнца

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Ученые из Китайской Академии аэрокосмической науки, промышленности и информационных технологий смогли разработать сверхмощный симулятор Солнца, который способен воспроизводить более яркое свечение, чем естественное солнечное, передает ТАСС со ссылкой на газету China Daily.

Диаметр установки составляет пять метров, уточняет агентство. Ее хотят использовать во время испытаний марсоходов и космических зондов, поскольку симулятор отлично имитирует солнечную радиацию в условиях космоса. "Интенсивность солнечного излучения - один из важнейших факторов, влияющих на срок службы и режим работы этих машин", - отметил главный редактор журнала Aerospace Knowledge Ван Янань. Такое светочувствительно оборудование, как, например, фотоэлектрические системы и терморегулирующие покрытия перед использованием всегда проходит предварительные тесты при помощи солнечного симулятора.

Подобные устройства часто используются для того, чтобы проверить материалы на подверженность воздействию радиации, для измерения теплового баланса и проверки солнечных батарей при создании космических аппаратов.

Китайские исследователи полагают, что новое изобретение поможет им существенно продвинуться в изучении космического пространства, подчеркивает агентство. КНР планирует к 2020 году отправить на Марс планетоход, а к 2022 создать пилотируемую космическую станцию.