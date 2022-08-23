Книжный сервис Storytel объявил об уходе из России
Сервис будет недоступен с 1 октября
23 августа 2022, 07:51, Никита Черников
Шведский сервис аудио- и электронных книг уйдёт из России, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо.
В рассылке клиентам отмечается, что платформа станет недоступна с 1 октября. Пользователи, которые оплатили подписку на несколько месяцев вперёд, получат деньги обратно.
Кроме того, Бывшим пользователям Storyrel дадут три месяца бесплатного доступа к «ЛитРесу».
В России поисковые системы начали маркировать иностранные сервисы как нарушителей закона
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