Книжный сервис Storytel объявил об уходе из России

Шведский сервис аудио- и электронных книг уйдёт из России, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо.

В рассылке клиентам отмечается, что платформа станет недоступна с 1 октября. Пользователи, которые оплатили подписку на несколько месяцев вперёд, получат деньги обратно.

Кроме того, Бывшим пользователям Storyrel дадут три месяца бесплатного доступа к «ЛитРесу».