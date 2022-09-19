Команда АлтГПУ участвует в Инновационном курсе Минпросвещения РФ

Представители АлтГПУ принимают участие в первом в истории Инновационном курсе подготовки управленческих команд педагогических вузов. Обучение проходит в Москве с 12 по 18 сентября и нацелено на подготовку управленцев к прогрессивным изменениям в образовании.

Этот курс — уникальная возможность прокачать свои компетенции на треках, отражающих ключевые тренды развития образования. В программе — лекции от руководителей и представителей федеральных министерств и ведомств, профессионального сообщества и экспертов. Так, в рамках курса участники уже пообщались с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

Команду АлтГПУ возглавляет ректор вуза Ирина Лазаренко. Она участвует в ректорском треке, в рамках которого рождается основа новой образовательной экосистемы.

Проректор по образовательной и международной деятельности Сергей Волохов работает в треке, формирующем новое качество педагогического образования.

Проректор по развитию и цифровизации Евгений Кайгородов прорабатывает принципы цифровой трансформации образования.

Проректор по воспитательной работе и молодёжной политике Юлия Мельникова вернётся в регион с проработанной на курсах концепцией педвуза как центра социально-просветительской деятельности.

Систему непрерывного образования изучают на треке, в котором работает директор института дополнительного образования Лидия Веретенникова.

Начальник научного отдела Татьяна Сухотерина привезёт по итогам работы в своём треке пул решений по поддержке педагогической науки и молодых педагогов.

Председатель Совета молодых учёных Олеся Воронушкина вместе с участниками трека сформирует принципы современной образовательной среды как площадки для развития проектной деятельности в вузе.

В треке медийщиков, в сообществе которых работает начальник отдела по связям с общественностью Татьяна Кабакова, рождается проблематика позиционирования педвузов как центров науки, образования и культуры и ядро коммуникативной стратегии.

ФГБОУ ВО «АлтГПУ»