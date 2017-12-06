Копье, которому 12 тысяч лет, обнаружили в Якутии внутри скелета мамонта

Ученые Музея мамонта Северо-Восточного федерального университета обнаружили острое копье длиной более тридцати сантиметров, которое сохранилось внутри ребер мамонта, передает ТАСС.

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Останки животного были найдены севернее Янской стоянки. Орудие изготовлено из бивня мамонта. Отличительной особенностью копья являются специальные пазы, в которые вкладывались острые пластинки из камня, что усиливало поражающую способность.

Возраст копья предположительно составляет 12 тысяч лет. Ученые проводят датировку костей мамонта и артефакта, по их мнению, пока рано говорить о том, что мамонт был убит именно этим копьем.

Музей мамонта был создан в 1991 году по инициативе первого якутского мамонтолога Петра Алексеевича Лазарева как научный и культурный центр по изучению мамонтовой фауны. Музей проводит комплексное исследование экспонатов. За более 25 лет существования учреждения были раскопаны и изучены практически все важные находки животных мамонтовой среды на территории Якутии.