Красота таких жертв не требует, или Ботокс опасен для здоровья

Ученые из США уверены, что инъекции ботокса могут причинить вред здоровью. Эксперты провели исследование, которое установило, что препарат может оказать негативное воздействие на нервную систему. После введения ботокса препарат распространяется по всему организму с током крови.

В целом действие ботокса на человека полностью не изучено. Так что эксперты предлагают не ставить эксперименты над своим здоровьем и не увлекаться омолаживающими инъекциями без большой необходимости.