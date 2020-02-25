"Кровавый" снег окружил украинскую станцию в Антарктиде

Украинские ученые в Антарктиде сделали снимки ярко-красного снега, образовавшегося вокруг их антарктической станции "Академик Вернадский". Фотографии опубликовало Министерство образования и науки Украины в своем аккаунте в соцсети Facebook.

Ведомство пояснило, что столь необычный цвет появился благодаря водорослям Chlamydomonas nivalis. У них есть красный каротиновый слой.

Они не боятся низких температур и активно растут в теплую погоду. Так как на самом южном континенте сейчас лето, споры активно захватывают территорию.

Из-за красного цвета снег меньше отражает свет и еще быстрее тает, что, в свою очередь, позволяет водорослям расти еще быстрее. По словам ученых, аналогичные явления возникают в Арктике и Альпах.