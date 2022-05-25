Летучие мыши уничтожили часть артефактов в Денисовой пещере
На долгое время люди были вынуждены покинуть расположение пещеры, а летучие мыши заняли её
Исследователи выяснили, что 11-10 тыс. лет назад люди стали покидать Денисову пещеру и как минимум на несколько столетий она стала местом обитания летучих мышей. Продукты их жизнедеятельности проникли в верхние слои и разрушили археологические артефакты, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Института археологии и этнографии СО РАН Максима Козликина.
Археолог пояснил, что возраст самых древних артефактов из пещеры составляет 300 тысяч лет, однако артефактов, которым от 10 до 5 тысяч лет, не обнаружено, а все костные останки серьёзно повреждены.
Исследование повреждённых останков показало, что они были разрушены из-за воздействия остатков жизнедеятельности летучих мышей.
«Удивительно, что пещера была покинута людьми на такое длительное время — порядка 5 тыс. лет. При том, что на территории Алтая и в долине Ануя археологические памятники того периода были известны. Но известно, что летучие мыши и человек не могут одновременно занимать пещеру, потому что мыши очень чувствительны к присутствию людей», — рассказывает Козликин.