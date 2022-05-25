Летучие мыши уничтожили часть артефактов в Денисовой пещере

Исследователи выяснили, что 11-10 тыс. лет назад люди стали покидать Денисову пещеру и как минимум на несколько столетий она стала местом обитания летучих мышей. Продукты их жизнедеятельности проникли в верхние слои и разрушили археологические артефакты, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Института археологии и этнографии СО РАН Максима Козликина.

Археолог пояснил, что возраст самых древних артефактов из пещеры составляет 300 тысяч лет, однако артефактов, которым от 10 до 5 тысяч лет, не обнаружено, а все костные останки серьёзно повреждены.

Исследование повреждённых останков показало, что они были разрушены из-за воздействия остатков жизнедеятельности летучих мышей.