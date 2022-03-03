Марсоход Curiosity прислал снимок «каменного цветка» с Красной планеты

Аппарат Curiosity, который уже почти 10 лет изучает Марс, прислал необычные снимки. На них можно увидеть «каменные цветы» планеты. Запечатлённые объекты представляют собой минеральные образования с тонкой структурой, созданные минералами, осаждающимися из воды.

Марсоход и его коллеги ранее уже не единожды фотографировали подобные необычные образования. Учёные считают, что изначально эта и другие аналогичные ей структуры были встроены в скалу, которая со временем разрушилась, но минеральные скопления оказались устойчивыми к эрозии, — пишет издание In-space.ru.

Фото: NASA