Почему талантливые абитуриенты выбирают Алтайский госуниверситет

АлтГУ стал одним из приоритетных вузов Алтайского края для абитуриентов 2022 года. Приёмная комиссия получила порядка 29 тысяч заявлений от абитуриентов. В списки зачисленных попали более 6,5 тысячи человек, среди которых почти 3 тысячи поступили на бюджетные места.

Абитуриенты говорят, что их интерес к приоритетному вузу (АлтГУ вошел в число победителей федеральной программы «Приоритет 2030») связан с рядом преимуществ:

АлтГУ — лидер в регионе по количеству бюджетных мест. При этом с каждым годом их число увеличивается. К примеру, в 2022 году бюджетников приняли на 13% больше. Приёмная кампания 2023 не станет исключением. В АлтГУ в приоритете индивидуальные образовательные траектории, то есть возможность студента самостоятельно выстраивать своё обучение в университете. Например, выбирать наиболее интересные для себя обучающие модули и конструировать собственную программу обучения. Это делает выпускника специалистом с уникальным набором компетенций. В вузе есть система персонализации обучения. Сильные позиции в мировом академическом сообществе. Классический вуз входит в топ-20 российских университетов в рейтинге QS World University Rankings 2022, успешно закрепился в тройке лидеров среди российских вузов в рейтинге THE Impact Rankings 2021, находится среди 20 сильнейших учебных заведений сразу двух предметных рейтингов «Три миссии университета» по направлениям «биология» и «география» и укрепляет позиции рейтинга Superjob-2021. Выпускники АлтГУ сфер «финансы и экономика» и «юриспруденция» вошли в топ-15 самых высокооплачиваемых выпускников по окончании обучения. Кроме того, вуз стал единственным в крае, вошедшим в госпрограмму поддержки «Приоритет 2030». У студентов АлтГУ есть возможность присоединиться к мировому научному сообществу. Здесь успешно реализуют программы международного обмена и стажировок. Алтайский госуниверситет продолжает участие в международных образовательных программах в Европе, а также активно сотрудничает с научно-образовательными организациями стран ШОС — Китая, Киргизии, Казахстана и Таджикистана. В 2022 году более 400 студентов стали участниками программ международного сотрудничества.

Фото: пресс-служба АлтГУ

Безусловным плюсом для абитуриентов становится и внутренняя программа поддержки. Скидки и льготы талантливым «высокобалльникам», помощь иногородним и иностранным студентам, бонусы за заслуги в науке, спорте или общественной деятельности — всё это предлагает опорный вуз. Так, стипендии победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников составят 35 тысяч рублей, 100-балльники могут рассчитывать на стипендию не менее 10 тысяч рублей, а за успехи в научной деятельности можно получить 19 тысяч рублей ежемесячно.

Кстати, преимуществом вуза выступает ещё и мощное движение активистов. Университет поддерживает и помогает развивать творческие и спортивные объединения. Сегодня в АлтГУ есть собственные вокальные и хореографические студии, спортивные секции, бизнес-инкубатор, открыты школы моды и стиля и сформировано мощное медиадвижение — креативное медиасобщество MediaHub с суперсовременным оборудованием. Участники медиасообщества приобретают навыки дизайна, учатся работать с видео, постигают азы SMM и создают блогерский контент.

Подробнее узнать о поступлении в АлтГУ можно на официальном сайте для абитуриентов или по телефону приёмной комиссии +7 (3852) 291-222.

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»